Isa Pantoja da la cara en 'Vamos a ver', defiende a su prima Anabel y zanja la polémica con su despedida de soltera

MADRID, 6 Oct. (CHANCE) -

El pasado jueves, la periodista Giovanna González desvelaba en el programa 'Vamos a ver' una información que hacía estallar en directo a Anabel Pantoja: al parecer, la sobrinísima habría pedido una cantidad de dinero a cambio del reportaje de la despedida de soltera de Isa Pantoja y esta petición, habría causado que el la negativa por parte de la productora.

Una noticia que negaba rotundamente la influencer con una llamada de teléfono en directo, asegurando que eso no era cierto y, además, aseguraba que sabía quién había filtrado esa falsa información para causar un distanciamiento entre las dos primas.

Hoy, Isa Pantoja ha intervenido en el espacio y ha recalcado las palabras de su prima. Para empezar, la hija de la artista ha comentado que "desde un momento dije que no quería despedida de soltero", pero sin embargo "mis amigas hicieron un grupo, para hacer la despedida el día 30, pero se cae porque muchas personas no podían".

Tras eso, Isa recibe una oferta para "grabar una serie de vídeos cómo un reportaje de momentos antes de la boda, incluyendo una posible despedida, ya habiéndose cancelado la del 30". Fue entonces cuando pensó que "si ese proyecto sale adelante tengo que organizar una cena con las chicas, aunque sea por aquí por el Puerto".

Sin embargo, "por cuestión de tiempo era imposible que se emitiese antes de la boda" por lo que "no se realiza, puesto que ese proyecto no sale". Tras detallar la sucesión de los hechos, quedaba una pregunta en el aire: ¿Anabel pidió o no un caché para salir en ese reportaje?

"Anabel lo que me dice es que a ella la llamaron para grabarle una serie de tomas de cómo se arreglaba en el hotel para el día 13", una oferta que la influencer declinó porque quiere disfrutar al máximo del día de la boda de su prima y no quiere trabajar ni estar pendiente de otras cosas.

Isa aclaraba que "no me preocupa lo de Anabel porque es mentira" y aseguraba que "la información de que Anabel pidió caché es mentira, pero hay una cosa que es verdad, que Anabel no habla por el grupo, habla solo con una amiga mía. La información de que ella no habla, a percepción de esa persona que está en el grupo es verdad".

Además, ha confirmado que es mentira que la productora llamase a Anabel para concretar el caché puesto que "me lo dicen ambas partes" pero sí que hubo una llamada. Tras esto, a Isa solo le faltaría averiguar quién es la persona que ha filtrado esta noticia falsa, una de las integrantes del grupo de su despedida.

"Hay una intención de llamar la atención y quiero que mi boda sea para disfrutar" confirmaba enfadada, asegurando que cuando sepa quién ha sido esa persona, la tachará de su lista de invitados porque no quiere que haya enfrentamiento el día más especial de su vida.