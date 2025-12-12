Isabel Preysler, su 'tierra trágame' en sus memorias al confundir a un exnovio de Tamara Falcó con su perro

Isabel Preysler se ha convertido por una noche en colaboradora de la tertulia de 'El Hormiguero' - EL HORMIGUERO

MADRID, 12 Dic. (CHANCE) -

Isabel Preysler se ha convertido este jueves, por una noche, en la tertuliana estrella de la tertulia de 'El Hormiguero' junto a su hija, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Una sorprendente colaboración en la que la 'reina de corazones' ha aprovechado para promocionar sus memorias, 'Isabel Preysler. Mi verdadera historia' -como detalle, ha regalado un ejemplar de su libro a cada una de las personas del público-, y en la que ha protagonizado un momento de lo más divertido con la marquesa de Griñón.

Ha sido cuando Pablo Motos ha preguntado a la hermana de Ana Boyer -que por cierto acaba de anunciar que está embarazada de su cuarto hijo con Fernando Verdasco- si había algo que no supiese sobre la vida de su madre y hubiese descubierto gracias a su autobiografía, Tamara ha revelado entre risas que "no se acordaba de cómo se llamaba mi novio americano y lo llamó por el nombre de su perro".

Un momento 'tierra trágame' para Isabel, que rápidamente se ha defendido justificando que los nombres se parecían, "de Kevin (el joven con el que su hija tuvo una relación), a Collin (la mascota)"-, revelando además que fue un error "que ya han corregido en la segunda edición del libro".

Otra de las anécdotas que nos ha dejado esta nueva visita de la filipina a 'El Hormiguero' ha sido cuando Nuria Roca se ha interesado por sus noches de "juerga" en su juventud con una de sus mejores amigas, Carmen Martínez Bordiú. Con una sonrisa nostálgica ha desvelado que "lo pasábamos muy bien" y que en una ocasión, en el icónico "Studio 54 de Nueva York, un bailarín sacó a Carmen a la pista y de repente la vi volando por los aires como una muñeca porque él era muy grande", y lo primero que pensó fue "qué horror, solo faltaba que le sacaran una foto y la vieran en España".

Por último, y a pesar de que no suele entrar en temas de política, la que fuera mujer del Ministro de Economía de Felipe González, Miguel Boyer, no ha dudado en opinar sobre los escándalos de corrupción y acoso sexual que están sacudiendo al PSOE: "Es insostenible. Cuando crees que no hay más, siguen, y siguen, y siguen saliendo cosas, y no pasa nada. ¿Cómo es posible?", se ha preguntado.