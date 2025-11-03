Iván y Gloria Camila, más tensos que nunca en su reencuentro en el debate de 'Supervivientes All Stars'

MADRID, 3 Nov. (chance) -

Después de su experiencia en 'Supervivientes All Stars' Iván González y Gloria Camila Ortega Cano no han logrado firmar la paz entre ellos y es que sus diferencias han vuelto a salir a la luz en el 'Debate Final' de esta edición. "Yo no he ido alardeando por los platós si he tenido o no algo con una mujer. Me pareció bajuno" insistía una vez más Gloria sobre su compañero de concurso. "Yo sí que respeto a mi pareja, para poca mujer ella que antes de ayer estaba en un plató hablando de mí y sí que ha cobrado por ello" añadía Iván durante la discusión.

"Como se nota que viene de casa calentito" insistía Gloria sobre la actitud que ha tomado Iván desde que salió del reality. "Yo estaba hablando en un programa en el que trabajaba y cobraba mi sueldo, ella ha ido a un programa a hablar de mí cobrando dinero" dejaba muy claro Iván sobre el motivo principal del desencuentro con la que fuera su amiga. "Se está intentando blanquear la imagen de una persona que no es así" reprochaba Iván cabreado después de ver el vídeo en el que hablaba sobre lo que sucedió con Gloria en el pasado.

"Hicimos el puente, vinimos en el avión y ahora me encuentro a un Iván que ha estado en casa que su novia le habrá dicho no sé qué y ha cambiado su actitud" comentaba Gloria sobre el momento en el que está su relación aprovechando la ocasión para culpar de esto a la actual pareja de Iván, Teresa Bass. "Llevaís dos horas aquí, no sabéis lo que ha pasado entre nosotros" sentenciaba Iván dejando claro que no hay vuelta atrás en su amistad.