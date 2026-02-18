La denunciante se dio de baja tras recibir una llamada del DAO en el despacho de la comisaria ahora jefa de la Policía

Archivo - José Ángel González - Moncloa - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La denuncia de la víctima de un presunto delito de agresión sexual cometido por el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional relata que esta agente se dio de baja en julio de 2025, tras recibir una llamada del comisario José Ángel González y mientras estaba en el despacho de quien ha asumido de forma interina el puesto de DAO, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso.

En el escrito de denuncia, consultado por Europa Press, la víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en el que se menciona a Gemma Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

Esta comisaria es quien ha asumido el puesto al frente de la Dirección Adjunta Operativa en aplicación de la Orden 859/2023, de 21 de julio, que establece el relevo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la DAO, hasta que la Policía convoque formalmente esta plaza y sea resuelta por el Ministerio del Interior.

En concreto, en la querella se recoge que ese 24 de julio la denunciante, hasta entonces agente de la Policía en la Comisaría Local de Coslada, se encontraba en su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, en la madrileña calle Miguel Ángel, número 5, precisando que es la "misma sede donde trabaja el querellado" al coincidir aquí la Dirección General de la Policía.

BAJA Y APOYO DEL EQUIPO PSICOSOCIAL

"Cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González. Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental", detalla la denuncia.

El escrito continúa explicado que fue en ese momento cuando la denunciante "fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, manteniéndose esta situación a la fecha de interposición de la presente querella".

La denuncia alude a la recopilación de pruebas como llamadas, mensajes y audios donde se acusa al DAO y a otro comisario asesor de éste, Óscar San Juan González, de participar en una "campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima", a la que llegaron a ofrecer cualquier puesto en la Policía si guardaba silencio. Tanto José Ángel González como este asesor han sido relevados de sus cargos.

El escrito añade que la querellante mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el DAO, una relación que "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición en el cuerpo.