Jessica Bueno abre su corazón y confiesa cuáles son sus sentimientos por Luitingo

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

Tras el último cruce de reproches entre Jessica Bueno y Pablo Marqués en sus respetivas cuentas de Instragram tan solo unos días después de acabar con su relación, la ex concursante de Gran Hermano VIP aclara cuál es su situación sentimental con su ex pareja y también con Luitingo ante las preguntas de Ion Aramendi. "Tampoco influye mucho a la relación que tenemos él y yo" sentenció Jessica tras preguntarle por su reciente ruptura con Pablo. "Entre nosotros siempre ha quedado todo bastante claro, quien haya visto el 24 horas habrá visto todo más allá de las manitas que salen en los vídeos con la música" añadió.

Acusada de secretismo en cuanto a sus sentimientos se refiere e insistiendo en que lo que mantenía con su compañero de edición era algo más que una amistad, la ex mujer de Kiko Rivera terminaba abriendo su corazón y explicando su situación sentimental actual. "Nadie se ha parado a pensar que partiendo de la base de que yo estaba conociendo a una persona, llevabamos cuatro meses juntos, no era una relación formal, estaba iniciada pocos meses después del divorcio, no tiene nada que ver con Luis" dejaba claro Jessica sobre sus sentimientos. "Yo nunca he estado segura, hay cosas que tengo que curar, hace un año que me he divorciado y por eso no estoy preparada para empezar una relación con alguien más. Yo no estoy preparada, yo estoy cohibida ojalá que me puedan entender" explicaba sobre si estaría dispuesta a comenzar una nueva relación con Luitingo, su compañero de edición en GH.

Ante una presión constante del público y de parte de los colaboradores que apuestan por una nueva relación entre Jessica y Luitingo, la modelo insiste: "Es una persona a la que quiero muchísimo, no me había pasado nunca antes con una persona eso de reirme muchísimo". Con la final del concurso a la vuelta de la esquina, los concursantes que siguen en la casa necesitarán un jefe de campaña, una posición que les permitirá a los que ya están fuera el volver a la convivencia. Ante esta posibilidad de volver a Guadalix por unos días, Jessica tiene sus dudas: "Yo acabo de salir, mis hijos... hay que ver. Yo lo apoyo muchísimo, voy a intenter estar ahí por todo el mundo que le quiere ganador pero no lo puedo decidir aquí de buenas a primeras".