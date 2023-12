Jessica Bueno y Luitingo desvelan si son "novios" tras el final de 'GH VIP': "Había que comprobar si el feeling..."

MADRID, 29 Dic. (CHANCE) -

Una semana después del final de 'GH VIP 8', y de haberse vuelto inseparables y dejarse ver de lo más felices durante las Navidades en Sevilla, Jessica Bueno y Luitingo han regresado a Telecinco para participar, junto a sus compañeros, en el debate final del reality.

Cómplices e intercambiando miradas que hablan por sí mismas, la modelo y el artista se han enfrentado a las preguntas de Ion Aramendi sobre su incipiente relación y, sin ocultar sus sentimientos -y dejando entrever que éstos no han dejado de crecer en los últimos días- han confirmado lo que se había convertido en un secreto a voces: ¡Han apostado por su amor y están juntos!

"España quiere saber si sois novios oficialmente", les ha preguntado directamente el presentador. Ha sido Jessica quien ha tomado la palabra para confesar que "las cosas van poco a poco. No somos niños. No se puede decir 'hala, somos novios'. Eso va surgiendo solo". Más directo se ha mostrado Luitingo, al responder con una sonrisa y un "lógicamente" a si están en el inicio de un "amor fuerte", dejando claro que aunque van con pies de plomo, lo suyo es mucho más que una buena amistad.

Aramendi no se ha contentado con estas respuestas y, con una canción de Whitney Houston de fondo, ha intentado sacarles algo más sobre su incipiente noviazgo preguntándoles si habían tenido ya "contacto físico amoroso" y si ya ha habido beso entre ambos. "Había que comprobar si el feeling... si éramos amigos nada más o no" ha desvelado la sevillana, evitando dar más detalles sobre su idilio porque "eso es intimidad, no vamos a hablar".

Un debate en el que a Luitingo le ha tocado enfrentarse a las críticas por haber tenido un breve affaire con Pilar Llori si, como asegura, se "enamoró de Jessica desde el principio" y, como ha explicado, fue porque veía "imposible" su historia con la modelo y por eso "aparcó" sus sentimientos y se lanzó con la influencer.