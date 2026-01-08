Jesús Vázquez feliz en TVE: Sus primeras palabras sobre el Benidorm Fest y su nueva aventura

El presentador Jesús Vázquez durante una rueda de prensa, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). El festival se celebrará entre el 10 y el 14 de febrero en la ciudad alicantina de Benidorm. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS
MADRID, 8 Ene. (CHANCE) -
Feliz en su nueva aventura profesional en TVE, Jesús Vázquez se ha dejado ver este jueves en la rueda de prensa sobre esta edición del Benidorm Fest junto a sus compañeros Javier Ambrossi, Inés Hernand y LalaChus.
"Yo estaba donde estaba y de repente, algo en mí decía que tenía que hacer un cambio... y entonces se me ocurrió, llamé un día a Sergio Calderón y le digo 'Sergio... se termina mi contrato dentro de poco, ¿qué tal?' y dice 'vente para acá'", ha explicado el comunicador ante las cámaras de Europa Press en exclusiva.
Un cambio para el que no dudó porque "TVE está en boca de todo el mundo ahora, por los datos, por los resultados, porque es una tele muy transversal, que es muy dinámica, se ha convertido en la tele que estrena más cosas, que hace más cosas diferentes y de repente yo creo que toda la profesión nos hemos puesto a mirar como diciendo, ¡ay, qué envidia! ¡Qué bien se lo pasan! ¡Qué alegres están!".
Jesús tenía "muchísimas ganas" de empezar en TVE porque "he estado muchos años, he hecho mucha tele, pero me quedaba esa cosita de hacer tele, o sea, trabajar en la televisión pública, en la televisión de todos, que la gente paga con sus impuestos" y ha sido un regalo que "me han traído los reyes".
Después de 20 años de amor, Jesús también ha hablado de su marido, Roberto Cortés, al que ha denominado "el hombre de mi vida". Según el presentador de televisión, su historia de amor no se fundamenta en ningún secreto porque "las cosas cuando funcionan, funcionan. Con Roberto tengo todo. Tengo un colega, tengo un marido, tengo un amante, sobre todo últimamente muy, muy colegas" y ha reconocido que "hemos atravesado juntos momentos buenos, momentos malos, crisis, y aquí seguimos".
Por último, sobre qué le dijo su marido ante su fichaje en TVE, Vázquez ha desvelado que "últimamente estaba un poco como de capa caída, como con poca ilusión, y me dijo 'nene, tienes que recuperarte, tienes que recuperarte a ti mismo, quién eres tú, cómo disfrutas haciendo tele, cómo te gusta tu trabajo, porque últimamente lo haces un poco con el piloto automático' y tenía razón".