Jorge Javier Vázquez reaparece en 'Supervivientes All Stars' estrenando "su nuevo rostro"

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

Este jueves, 4 de septiembre, ha empezado 'Supervivientes 2025' y lo ha hecho por todo lo alto: además de por su maravilloso elenco de concursantes, Jorge Javier Vázquez ha sido el presentador de la primera gala y lo ha hecho estrenando rostro.

Sí, el rostro conocido de Telecinco ha estado desaparecido todo el verano y ayer la revista 'Semana' desvelaba en exclusiva que había decidido pasar por quirófano una vez más para conseguir un rostro perfecto.

Jorge Javier se ha sometido una remodelación facial total que ha sido llevada a cabo a través de un lifting y el resultado lo hemos visto esta noche al comienzo de la primera gala de 'Supervivientes All Stars'.

De blanco riguroso, luciendo un traje de dos piezas en el que predominaba una blazer de doble botonadura con solapas XL con el remate en color negro, el presentador de televisión se ha reencontrado con su público luciendo unas gafas que dificultaban ver su rostro.

No es la primera vez que Jorge Javier aprovecha sus días de descanso para someterse a algún retoque estético y tampoco la primera que reaparece con gafas de sol para evitar mostrar su rostro antes de poder apreciarse el resultado final.