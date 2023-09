Jorge Javier Vázquez reaparece en televisión: "No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de animo revanchista"

MADRID, 11 Sep. (CHANCE) -

Jorge Javier Vázquez reaparece en televisión de la mano de su nuevo programa, 'Cuentos Chinos' y lo hace apostando por una imagen completamente renovada después de unos meses alejado de la pequeña pantalla debido a una baja médica. Mostrando su mejor versión y haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, el presentador no dudó en hablar sobre su 'retirada forzosa' con Susi Caramelo, la primera de las colaboradoras en aparecer.

"El 18 de mayo acabo en urgencias de un hospital por una subida de tensión. La verdad es que me di cuenta de que no podía seguir tirando de mí. Todo el mundo sabe que en esta empresa se ha producido una transición que fue especialmente dolorosa para mí por muchísimas razones que mucha gente sabe", ha comenzado explicando Jorge. "He pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica. Durante la baja médica fui capaz de atar cabos, fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de animo revanchista" reconoce el presentador sin dar nombres de las personas implicadas en su ausencia.

En su regreso, Jorge ha querido agradecer a esas personas que han confiado en él de nuevo para ponerse al frente de este nuevo formato que competirá en el 'prime time' de Telecinco con pesos pesados de la noche como Pablo Motos. "Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Por él estoy aquí. Vengo con un única misión, vengo a hacer lo que sé hacer: entretener. Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que, al menos, no enrede".