José Carlos Montoya salta del helicóptero y... ¡Ya es concursante de 'Supervivientes'!

MADRID, 10 Mar. (CHANCE) -

Emocionado y sin poder retener las lágrimas, así veíamos a José Carlos Montoya minutos antes de saltar del helicóptero que le daba el pistoletazo de salida a su participación en el programa de 'Supervivientes'. Reconociendo que lo ha pasado muy mal en 'la otra isla' y que esta nueva aventura le iba a servir para curarle el corazón, Montoya agradecía el cariño recibido por parte del público.

"De verdad que no sabe la gente lo que ha ayudado y de verdad que agradezco esta experiencia porque a mí me va a ayudar" explicaba Montoya ante las palabras de Sandra Barneda. En cuanto a cuales eran sus mayores miedos antes de saltar, el concursante confesaba: "El miedo siempre es bueno tenerlo, pero bueno, tengo miedo a que me pongan pruebas de colores, lo voy a pasar regular, pero bueno, ya está... y el hambre y la fatiga".

Con nervios y ganas por vivir la experiencia a partes iguales, Montoya hacía gala de su sentido del humor cantando mientras sobrevolaba la isla en la que va a vivir en las próximas semanas. "Esto acojona" reconocía el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' en el helicóptero. Nuevamente con lágrimas en los ojos, Montoya explica en qué pensaba antes de tirarse: "Emocionado, pienso mucho en mi familia... yo le he tenido siempre pánico a los aviones pero por amor también lo superé. No lloro por miedo, es por la emoción, estoy agradecido a la gente que me ha traído hasta aquí".

Con ganas de vivir la experiencia cuando antes y olvidar las experiencias del pasado que le han llevado a la fama, Montoya reconocía: "Estoy super orgulloso de lo feliz que ha sido la gente viéndome pero lo he pasado muy mal, esto significa una cura, lo voy a hacer por ellos y por mí, las personas se merecen ser feliz algún día y yo estoy siendo feliz ahora". Consciente de lo que supondrá esta aventura en Honduras, el concursante aseguraba que está preparado para todo: "Estoy preparado emocionalmente, tengo muchas ganas, me encanta el deporte, soy un apasionado y estoy flipando, estoy deseando conocer a mis compañeros y colaborar, demostrar los valores de la vida que se muestran aquí".