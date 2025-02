José Manuel Díaz-Patón: "Cuando empecé a salir con Ágatha Ruiz de la Prada me descolocó el corazón"

MADRID, 21 Feb. (CHANCE) -

José Manuel Díaz-Patón se ha sentado esta semana en '¡De viernes!' y ha hablado de lo que ya confirmó Ágatha Ruiz de la Prada el pasado fin de semana: su relación con la diseñadora se ha terminado porque no le ha sentado nada bien la exposición mediática que ha adquirido en los medios de comunicación.

Lo primero que ha querido dejar claro es que no entiende la actitud de la diseñadora de querer alejarse de él por la notoriedad pública que ha adquirido porque "yo me sentiría muy orgulloso" si fuera al contrario.

Además, el abogado ha comentado que "si hubiera tenido que hacer cualquier cosa, lo hubiese hecho" por ella y por defenderla como hizo cuando saltó la polémica con el comentario tan desafortunado que hizo sobre la comunidad gitana.

Sobre esa polémica que tuvo con Lolita Flores, José Manuel ha confesado que no le gustó que Ágatha no diera la cara por él cuando la artista arremetió contra él: "Me llaman patán y ella no sale diciendo 'mi novio no es un patán'".

En cuanto a cuál fue el motivo de la ruptura, ha hablado de un desgaste y también de la famosa discusión que tuvieron por Picasso, del que piensa que "no es un gran pintor, es un gran comercial", una reflexión que no gustó a Ágatha.

Terelu Campos le ha preguntado si la diseñadora es una persona fácil con la que mantener una relación sentimental y lo ha afirmado: "Cuando está cariñosa y está bien es muy cercana". "Cuando empecé a salir con ella a mí me descolocó el corazón, me dijo tales cosas que me quedó enamorado", ha añadido el abogado.