Dónde votar en Extremadura: ¿En qué colegio electoral me toca votar?

Archivo - Una mujer deposita su voto en un colegio electoral en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

BADAJOZ 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los extremeños están llamados a votar este domingo en las elecciones autonómicas para elegir a sus representantes en la Asamblea de Extremadura. Como ocurre en todas las elecciones, para participar en el proceso electoral de forma presencial, cada ciudadano debe conocer el lugar exacto para ejercer su derecho al voto, el cual se notifica principalmente a través de la tarjeta censal.

Este documento crucial, que se envía a través de correo postal, contiene la dirección del colegio electoral asignado y el número de la mesa donde se debe depositar el voto en la urna.

El colegio electoral es el local destinado a la votación, y generalmente son edificios públicos como colegios, centros de salud o edificios que dependen del Ayuntamiento. Es un requisito que estos colegios sean accesibles para personas con discapacidad y que se puedan utilizar de manera sencilla, garantizando los derechos de los electores en el proceso. En el colegio electoral hay listas del censo electoral que indican la sección y mesa donde corresponde votar.

¿QUÉ HACER SI HE PERDIDO LA TARJETA CENSAL?

Si un votante extravía o no recibe la tarjeta censal, existen diversas formas de consultar dónde le toca votar, ya que aparecer en el censo electoral es el requisito indispensable para ejercer el derecho al voto. Los datos de votación pueden obtenerse de varias maneras alternativas:

1. Consulta 'online': la información está disponible en la página web del INE ('https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones'), donde se puede acceder con el nombre y el lugar de residencia.

2. Consulta en el Ayuntamiento: se puede acudir al Ayuntamiento correspondiente para solicitar la información.

3. Oficina Censal: se puede consultar en la oficina censal de la provincia. Los números telefónicos proporcionados para las oficinas censales son el 924 22 96 96 para Badajoz y el 927 22 00 68 para Cáceres.

4. En el colegio electoral el día de la votación: en el mismo local de votación hay un listado con las calles de las personas que votan allí. Al buscar el domicilio en esta lista, el votante podrá saber en qué mesa electoral debe votar.

HORARIOS Y DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Los colegios electorales de Extremadura abrirán sus puertas a las 9:00 de la mañana y las cerrarán a las 20:00 de la tarde.

Para poder votar de forma presencial, es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o carné de conducir. La legislación permite votar incluso si estos documentos están caducados, siempre y cuando sean los originales, ya que las fotocopias no son válidas,.

El proceso de voto presencial es el más común y se realiza en cinco pasos principales, incluyendo localizar las papeletas, dirigirse a la mesa electoral y finalmente introducir el voto en la urna. Además, existe el voto asistido para aquellos que necesiten ayuda para coger y colocar la papeleta, como electores con discapacidad física o dificultades de lectura.