¿Qué posibilidad tienes de ganar un premio en la Lotería de Navidad?

Archivo - Empleados de la administración situada en la calle Arenal celebran que han vendido parte del número 5490 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una de las grandes tradiciones de los españoles en el mes de diciembre es comprar un décimo, sea con compañeros de trabajo, familiares, vecinos, amigos o de manera individual.

El 22 de diciembre, los hogares se convierten en escenarios de un rito, cuyos orígenes se remontan a 1812, en el que un grupo de niños y niñas de San Idelfonso extraen y cantan las bolas de la Lotería para hallar los ganadores de los premios principales. Con la oportunidad de ganar cuatro millones de euros en 'El Gordo' y otros millones en el segundo, tercer y cuarto premios, ¿qué oportunidades reales hay de ganar?

¿DE QUÉ DEPENDE TU PROBABILIDAD?

Este año, el Sorteo Extraordinario de Navidad cuenta con el reparto de 2.772 millones de euros en premios, un aumento de 70 millones respecto al año pasado. Este aumento va acompañado de un mayor número de series, alcanzando un total de 198, que distribuyen 14 millones de euros en premios por serie.

Cada serie contiene 100.000 billetes, que se dividen en décimos, pero al ser las series idénticas, los números tienen exactamente la misma probabilidad de ganar un premio. Aunque la posibilidad de que resulte premiada una serie es mayor, la probabilidad de que un individuo obtenga un premio depende principalmente de una cosa: el número de décimos que haya comprado.

¿CÓMO AFECTA TU PROBABILIDAD COMPRAR MÁS DÉCIMOS?

El ingeniero y divulgador David Gozalo (@davidgozalo) se planteó encontrar qué lotería ofrece mayores oportunidades de ganar. Mientras que la tendencia es asumir que ganar un premio en la Lotería de Navidad es un sueño distante, Gozalo concluyó que la Lotería de Navidad no es el sorteo con menor probabilidad de ganar.

En el caso de que compres únicamente un décimo, tu probabilidad de ganar el Gordo es de 1 entre 100.000, es decir, un 0,001%. Sin embargo, comprar más décimos puede aumentar esta probabilidad, pero no de forma significativa. Si decides comprar diez décimos, tu probabilidad de ganar sube al 0,01%, pero sigue siendo una cifra relativamente baja.

Mientras que la existencia de premios secundarios pueden favorecer tus oportunidades de tener alguna ganancia, 'El Gordo', cuyo valor es de 4.000.000 de euros por serie (400.000 al décimo), es un premio difícil de alcanzar.

¿IMPORTAN LOS NÚMEROS?

Pese a que algunos deciden que quieren jugar con su número de la suerte o que se sigan rituales para aumentar las probabilidades de ganar, el proceso de la lotería se fundamenta totalmente en la aleatoriedad. Aunque los datos históricos no sirven una función predictiva, pueden resultar interesantes a la hora de escoger los números.

Según Loterías y Apuestas del Estado, 65 primeros premios se han correspondido a números entre 0 y 10.000, 74 a números entre 10.0001 y 30.000 y otros 76 a números entre 30.001 y 99.999.

Dentro de estos datos históricos, también cabe resaltar que la terminación más repetida del primer premio en todas las loterías navideñas ha sido el 5 al haber aparecido 32 veces. El 4 y el 6 son los segundos números con mayores apariciones, llegando a un total de 27 veces cada una. Sin embargo, el número 1 es la terminación que menos ha aparecido.

Además, las siguientes terminaciones nunca han correspondido al primer premio: 9, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.