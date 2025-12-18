Garamendi (CEOE) prevé que en 2025 se superen los 32.000 millones de euros en costes por absentismo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, prevé que este año se superen los 32.000 millones de euros en costes por el absentismo y ha avisado de que faltan trabajadores en determinados sectores porque "nadie quiere" o "no puede" trabajar en esas actividades, ya que se sigue insistiendo en que "hay que trabajar menos para vivir mejor".

"Falta gente en la construcción, miles de personas, falta gente en la hostelería, falta gente en el transporte. De hecho, empresas españolas tienen escuelas de formación en Marruecos, en Perú, para traer gente", ha afirmado el presidente de la patronal este jueves durante su participación en el 'III Foro Empresas tractoras que impulsan la economía española' de elEconomista.

En el mismo, el presidente de la CEOE ha asegurado que la palabra "esfuerzo" no está de moda actualmente porque "hay que trabajar menos para vivir mejor", pero que es precisamente con "cariño, tesón y esfuerzo" como una pequeña empresa acaba siendo una grande.

Para Garamendi, es necesario "mimar entre algodones" a las empresas para que crezcan. Así, ha puesto en valor a los empresarios "de raza" que fueron creando empresas y algunas se han convertido en grandes multinacionales, que generan un "impresionante" ecosistema en sus zonas.

"¿Qué significa el señor Juan Roig en Valencia? ¿Qué significa Amancio en La Coruña? ¿O qué significa Tomás Fuertes y El Pozo en Murcia? Lo digo por dejar solo ejemplos de empresarios de raza", ha expuesto.

Además, Garamendi ha asegurado que hablar del "gran milagro" español de la economía, de cuando se pasó del 15% a casi el 40% de la internacionalización de las empresas, es hablar también las grandes empresas que acompañaron a las pequeñas a esa internacionalización.

Pese al labor de las grandes empresas, que generan un 'cash flow social' que equivale a 600.000 millones de euros al año en salarios, según Garamendi, las grandes compañías se encuentran, por contra, con "impuestos a la carta" y con que "son los malos de la película".

"Cuando hay que tirar de facturación, y como decía Churchill, pues todavía se consideran que son la vaca a ordeñar", ha lamentado el presidente de la CEOE, que ha pedido confianza, seguridad jurídica y calidad de las normas para que las empresas puedan realizar sus inversiones.

"Tenemos que saber qué significan las normas. Incluso la Real Academia ha hecho un diccionario sobre cómo deberían hacerse contratos, cómo deberían referirse los reales decretos o las leyes, que muchas veces no sabemos ni qué significan, ni los propios legisladores se enteran de lo que significan", ha expuesto.

DENUNCIA EL ABSENTISMO Y AVISA DE QUE FALTA MANO DE OBRA

Sobre el absentismo, el presidente de la CEOE ha recordado que faltan 1.600.000 personas a trabajar todos los días, lo que tiene un coste de 16.000 millones de euros a las empresas y otros 16.000 millones de euros para la Seguridad Social.

Además, ha recalcado que falta mano de obra en España pese a la alta tasa de paro. "Nos faltan más de 50.000 personas en ciberseguridad. Nos faltan ingenieros. Si queremos hablar de igualdad, todavía solo el 25% de las mujeres estudian las carreras STEM y el 50% hacen medicina. Nos faltan médicos también para hablar de la IT", ha expuesto Garamendi, quien ha pedido gestionar bien lo que es la Incapacidad Temporal, porque es un problema que "algunos no quieren entender".

Por otro lado, ha asegurado que la presión fiscal en España es "mucho más alta" que en el resto de países si se divide lo que se recauda en España por el número de españoles, dado que en Europa la economía sumergida ronda el 14% y en España está cercana al 24%.

Además, ha asegurado que con el incremento de los salarios, que se está realizando sin "consultar" y sin "tener en cuenta la negociación colectiva", en España se hará necesario tener un "regulador del empleo".

En este sentido, según Garamendi, la AIReF ha indicado que en el campo se han perdido más de 100.000 empleos en los últimos dos años o que en el servicio doméstico se han perdido más de 65.000, lo que significa que "más gente" está pasando a la economía sumergida.