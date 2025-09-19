José Ortega Cano le revela a Gloria Camila cómo está su sobrina Rocío con una llamada a 'Supervivientes'

MADRID, 19 Sep. (CHANCE) -

Con tan solo unas semanas de convivencia ya a sus espaldas, los concursantes de 'Supervivientes All Stars' están empezando a echar en falta a sus familiares más cercarnos con los que no han vuelto a tener contacto desde que viajaron a Honduras. En esta ocasión era Gloria Camila la que recibía una sorpresa muy especial en forma de llamada con motivo del que fuera el 81 cumpleaños de su madre, Rocío Jurado.

En un día muy especial y lleno de nostalgia para todos los que la conocían, Gloria recibía una llamada de parte de José Ortega Cano que le daba algunos detalles sobre cómo están llevando su ausencia en la familia, sobre todo su sobrina Rocío por la que Gloria viajó especialmente preocupada. "Gloria mía, preciosa. Que te quiero bonita. Te queremos" reconocía Ortega durante la llamada con su hija. "La niña pequeña está en el colegio con José María, en el mismo colegio. Lo están pasando de maravilla. Son dos niños extraordinarios. Estate tranquila porque tienes una capacidad tremenda para ser quien eres. Quiero que lo disfrutes y que seas la ganadora, por supuesto" le confirmaba el diestro a su hija dejándola mucho más tranquila en cuanto al tema familiar se refiere. Además, José reconocía que todos la están echando mucho de menos: "Están todos estupendamente. La niña está disfrutando de su colegio... Marina te manda muchos besos, te está esperando y quiere hacerte todas las comidas del mundo".

Consciente de lo importante que es para ella esta segunda oportunidad en Honduras, Gloria no podía reprimir las lágrimas tras hablar con su padre y revelaba en qué piensa invertir todo el dinero que gane con su participación en el concurso. "Lo invertiría en la educación de la hija de mi hermano José Fernando y Michu" reconocía la joven con lágrimas en los ojos. Con este gesto, Gloria deja claro una vez más que una de sus prioridades para ella es el bienestar y futuro de su sobrina Rocío tras el fallecimiento de su madre Michu.