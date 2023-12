Julián Contreras contraataca: "Mi hermano Fran está profundamente acomplejado"

MADRID, 30 Dic. (CHANCE) -

Cuando pensábamos que el huracán que había provocado la entrevista de Francisco Rivera en '¡De viernes!' se había calmado, llega Julián Contreras y vuelve a la carga. En esta ocasión para contestar a su hermano de todo lo que ha dicho de él estas últimas semanas... y lo cierto es que parece que está muy enfadado, ya que ha asegurado que "lo hace todo por dinero".

El mismo programa donde fue entrevistado el torero pudo hablar con Julián y emitió este viernes qué opina el hijo de Carmina de lo que ha dicho su hermano... y la verdad es que, lejos de estar más cerca de una reconciliación, sus mensajes son incendiarios.

"Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto" explicaba Julián, que no entiende porqué ha decidido sentarse en un plató de televisión si era lo que siempre le echaba en cara: "Si la justificación de Francisco Rivera para dar una exclusiva es que va a cumplir 50 años y nunca ha hablado que escriba una carta y la publique. Me lleva poniendo verde toda la vida porque he ido a televisión y ahora lo hace él".

Además, Julián piensa que "cuando las luces se apagan y ya no estás en primera fila hay gente que lo lleva mal", lanzando así un mensaje indirecto a su hermano sobre el protagonismo que no ha tenido en los últimos años y la necesidad que le ha llevado hasta los platós.

Por ultimo, Julián también le ha contestado en cuanto a las ayudas económicas que recibió de él: "Cuando habla de mis negocios, del dinero que me dejó, parece que es el mejor empresario del mundo, una especie de Amancio Ortega... en fin".

No cabe duda de que la relación entre hermanos está más que rota y que, al menos por el momento, no parece que se vaya a solucionar. Con el único que mantiene el contacto es con Cayetano Rivera, ya que con Kiko tampoco tiene ningún vínculo después de su último enfrentamiento público.