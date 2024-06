Kiko Jiménez, molesto por el tonteo entre Sofía Suescun y Abraham García: "Hay cosas por las que no paso"

MADRID, 24 Jun. (CHANCE) -

A priori, la cuenta pendiente de Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars' era Logan Sampedro, con el que protagonizó un comentadísimo tonteo durante la edición de 'Supervivientes 2018' -con beso furtivo incluido- a pesar de que la de Pamplona mantenía por aquel entonces una relación con Alejandro Albalá. Sin embargo no es la única, puesto que la 'reina de los realities' también ha presumido de su química y buena sintonía con Abraham García en alguno de los programas en los que ambos han coincidido como comentaristas, y a pesar de que (que sepamos) nunca ha pasado nada entre ellos, su coqueteo dio mucho que hablar antes de que empezase su historia de amor con Kiko Jiménez, con el que mantiene un sólido noviazgo desde hace 5 años.

Abraham, por su parte, ha entrado al 'All Stars' soltero y con ganas de jugar, y lo ha demostrado iniciando un peligroso acercamiento a Sofía en los primeros días de convivencia que no está haciendo ninguna gracia al novio de la influencer. "Todo el rato erre que erre" apuntaba al ver unas imágenes de su chica muy cerquita del ganador de 'Supervivientes 2024' durante una de las pruebas, aunque intentaba quitarle hierro a este tonteo asegurando que "también ha ayudado a Olga y a Marta".

Una aparente 'indiferencia' que se ha transformado en un claro enfado cuando Kiko ha visto unas imágenes en las que Abraham le decía a Sofía que había estado mirándola mientras dormía. "Estás guapa hasta durmiendo" ha confesado después de decirle que duerme "elegantemente". "O sea que he tenido a uno de seguridad mirándome por si acaso viene alguien y me rapta..." ha contestado la hija de Maite Galdeano medio en broma medio en serio, antes de que su compañero le confesase que si volvía a dormir a su lado "no iba a poder conciliar el sueño" aunque "para cuidar al prójimo lo que haga falta".

Muy cómplices, Abraham no dudaba poco después en 'criticar' a Kiko cuando Sofía le ha contado que se operó la nariz en parte por su novio. "Ya la tenías perfecta. Si alguien te dice a ti que tienes que cambiar algo porque no te gusta, bien no te quiere, lo siento. Cuando alguien te gusta no tienes por qué cambiarle nada" ha sentenciado antes de preguntarle si echaba de menos a su novio. "Bueno..." respondía la televisiva, dejando entrever que no le está extrañando demasiado.

Un tonteo que no ha hecho ni pizca de gracia a Kiko: "Hay cosas por las que paso y otras por las que no. No desconfío de Sofía ni soy celoso. Tenemos una relación muy sana y nos conocemos muy bien. Yo soy igual, yo siempre estoy vacilando" ha asegurado. "Abraham debería de soltar un poquito el pie del acelerador y no ser tan cantoso. Tiene que disimular un poco. Tendría que haber ido a 'La isla de las tentaciones', como tentador. Está tentándola" ha añadido claramente molesto.