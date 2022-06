Laura Matamoros responde a los que la acusan de no estar apoyando a su padre en 'Supervivientes'

MADRID, 24 Jun. (CHANCE) -

Kiko Matamoros es, sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de esta edición de 'Supervivientes'. Siempre polémico, irónico e inteligente, el colaborador nos ha descubierto en Honduras, con su paso por el puente de las emociones, su lado más íntimo y personal. Emocionado, ha hecho balance de su vida y, como no podía ser de otra manera, ha hablado de su faceta de padre: "Hay algo que me avergüenza en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido”.

"La vida pasa y el tiempo no es recuperable. De repente te das cuenta de que ni tus hijos han disfrutado suficientemente de ti, ni tú de ellos. Es un gravísimo error que he cometido que creo que no tiene reparación. Espero que las cosas se puedan edulcorar y que cuando no esté mis hijos no tengan el peor recuerdo de mí que podrían haber tenido” añadía completamente roto.

Mientras Kiko se desnuda como nunca, en España Laura y Diego Matamoros - los hijos más mediáticos del colaborador, además de Anita, con la que no tiene relación - continúan con su vida al margen del concurso que está haciendo su padre y no son pocas las voces críticas con los influencers por no estar defendiéndolo y apoyándolo lo suficiente.

Unos ataques a los que Laura ha respondido con una sonora risa y unas palabras de incredulidad: "A ver... de verdad...". Confesando que quiere muchísimo a su padre y le apoya 100% - "por supuesto" asegura - la influencer sin embargo no iría a verlo a Honduras porque "ya están a punto de volver". "Qué más da" apunta, alimentando los rumores de que su compromiso con el concurso de Kiko no es tal como nos quiere hacer creer. ¡El momento, en el siguiente vídeo!

