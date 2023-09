La madre de Mario Biondo reacciona con dureza al comunicado de Raquel Sánchez Silva: "¿Quién va a creerte?"

MADRID, 1 Sep. (CHANCE) -

Un mes después del estreno en Netflix de la polémica docuserie sobre la muerte de Mario Biondo, 'Las últimas horas de Mario Biondo', Raquel Sánchez Silva ha roto su silencio. Cansada de las alusiones e informaciones acerca de su supuesta implicación en el documenta, la presentadora ha emitido un comunicado a través de sus abogados para "desvincularse absolutamente" de este asunto.

"No ha intervenido de modo alguno en el planteamiento, grabación y producción de la mencionada serie, y no ha facilitado información ni contenido alguno para su elaboración" sostienen sus representantes legales, asegurando que la comunicadora "no sólo rechazó cualquier forma de participación y/o intervención en aquella serie, sino que manifestó expresa y reiteradamente, tanto al Sr. Guillermo Gómez Sancha -productor de la docuserie y su representante en el momento en el que surgió la idea de llevar a la pequeña pantalla cómo fueron las últimas horas de vida del italiano- como a los directivos de Netflix su frontal oposición a la producción y emisión de ninguna serie o programa sobre el fallecimiento del Sr. Biondo".

Un comunicado al que no ha tardado en reaccionar la familia de Mario Biondo. Santina, madre del cámara italiano fallecido en mayo de 2013, ha respondido a Raquel a través de sus redes sociales con unas palabras tan duras como contundentes: "¿Pero quién va a creerte?".

"Sus abogados afirman que su cliente no participó en la realización del documental que se emitió en Netflix, ni directa ni indirectamente... Así que la 'viuda' debería explicar cómo termina el pseudo documental con las mismas palabras que me envió en un correo 'Para Santina' el 9 de julio de 2013", poco antes de romper definitivamente su relación.

Un mail en el que como Santina recuerda la presentadora le decía "quiero que sepas que cuando me tumbo allí le noto a mi lado. Siento que me coge la mano y veo cómo sonríe". Palabras que se reproducen en 'Las últimas horas de Mario Biondo' y que la madre del cámara recupera para intentar demostrar que Raquel miente al desvincularse completamente de la docuserie.

La italiana no se queda ahí, ya que dirigiéndose directamente a la presentadora se pregunta por qué no intentó paralizar el documental: "Sabías que esta producción estaba en progreso y en noviembre de 2022 terminaste la relación profesional con Guillermo Gómez Sancha (su representante desde hace años). "Según el contenido del comunicado, estás en contra de esta producción, ¿y en nueve meses no has hecho nada para evitar su salida?".

"¿Quién va a creerte? Esta declaración es un insulto a nuestra inteligencia" concluye Santina, reavivando así la guerra que mantiene desde hace años con Sánchez Silva, a la que acusa de ocultar información relevante sobre el extraño fallecimiento de su hijo que, sigue convencida, fue un homicidio y no una muerte accidental como aseguran tanto la comunicadora como la justicia española.