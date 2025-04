Makoke, elegida por sus compañeros para cambiar su futuro en 'Supervivientes'

MADRID, 2 Abr. (CHANCE) -

Aunque en los primeros días de convivencia la tranquilidad y la armonía se había adueñado de 'Playa Calma', las pequeñas diferencias entre los concursantes de 'Supervivientes' han hecho saltar las chispas entre ellos apuntando hacia Makoke como una de las principales causantes de muchas de estas disputas.

Tras el fuerte enfrentamiento que protagonizó Makoke con Laura Cuevas después de que esta la acusara de saltarse las normas del programa intentando meter comida, la colaboradora de televisión le echaba en cara a su compañera que no había sido capaz de guardarse para ella algo que le contó a modo de confidencia entre amigas: "Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality. Te conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel, demuestra que eso es verdad".

Durante la gala de Tierra de Nadie, ambas volvían a verse las caras en el Puente de la discordia en el que decidían quedarse en sus respectivos extremos: "Me pareces la persona más falsa y tramposa que hay en este reality. Te conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel, demuestra que eso es verdad".

Finalmente, el equipo del programa decidía cambiar el rumbo del concurso proponiendo que los habitantes de 'Playa Calma' eligieran a un concursante para continuar con la aventura como miembro de 'Playa Furia' abandonando así el grupo actual. "Me lo imaginaba, no me sorprende nada, es para siempre" reconocía Makoke tras conocer que sus compañeros la habían elegido a ella para marcharse a la otra playa.

Feliz de poder cambiar de compañeros de convivencia, Makoke se unía a ellos para luchar por un nuevo juego de recompensa grupal en el que un manjar de huevos con patatas les estaba esperando. A pesar de la actitud positiva, Makoke sufría una fuerte caída por la que tenía que ser atendida por el equipo médico impidiendo así que pudiese disfrutar de la recompensa junto a sus nuevos compañeros. Al finalizar la gala, Carlos Sobera anunciaba que el futuro de Makoke en el concurso estaba en el aire a la espera de poder realizarle más pruebas con las que poder conocer el alcance de su caída.