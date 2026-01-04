La captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela: preguntas y respuestas

Venezolanos residentes en Colombia celebran la intervención de Estados Unidos en Venezuela - EUROPA PRESS/CONTACTO/SEBASTIAN BARROS

Tras la operación militar llevada a cabo por el Ejército estadounidense durante la madrugada de este sábado en Venezuela, justificada con la lucha contra el "narcoterrorismo", han sido capturados el presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, y trasladados hasta Nueva York.

Esta intervención ha involucrado una serie de ataques aéreos en la capital, Caracas, y en los estados de Aragua y La Guaira, dañando aeropuertos y otras infraestructuras. La ONU ha calificado la operación como "preocupante" porque supone una violación del derecho internacional. Por ello, han surgido una serie de dudas sobre el futuro que le espera a Venezuela.

¿QUÉ VA A PASAR AHORA?

El Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado reunirse de urgencia este lunes a petición de Caracas, Irán y Colombia para abordar la "agresión" de Estados Unidos. Sin embargo, el organismo previsiblemente no tomará ninguna decisión vinculante, puesto que Estados Unidos cuenta con derecho de veto.

Al mismo tiempo, se están realizando las gestiones legales dentro de Venezuela para designar a un sucesor de Maduro, lo cual choca frontalmente con la intención declarada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner el país bajo su "cargo" hasta que haya una transición.

A pesar de la celebración pública de Trump del "éxito" de la maniobra la tarde del sábado ante la prensa, ha advertido que está "preparado para hacer un segundo ataque mucho más grande si fuera necesario". Aun así, ha matizado que es poco probable que esto se lleve a materializarse y espera que quien suceda a Maduro "haga lo que queremos".

¿DÓNDE ESTÁ MADURO?

La mañana del sábado, se sabía que Maduro había sido capturado, pero no se sabía dónde estaba hasta que Trump publicó en su red social, Truth Social, la primera imagen del dirigente de Venezuela desde su desaparición. El mandatario venezolano aparece maniatado y con una máscara y auriculares a bordo del buque de guerra estadoundiense 'USS Iwo Jima'.

Este domingo, una de las cuentas oficiales de la Casa Blanca ha compartido un vídeo grabado en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklin (Nueva York), donde Maduro aparece escoltado por miembros de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por un pasillo, saludando a personas y felicitando el año nuevo.

El presidente estadounidense ha confirmado, además, que su intención es llevar a Maduro y a su esposa ante la justicia de Estados Unidos, donde serán procesados en el Distrito Sur de Nueva York por el Fiscal Jay Clayton "por su campaña mortal de narcoterrorismo", según el pliego de cargos publicado este sábado.

¿QUIÉN VA A SUCEDER A MADURO?

Una de las condiciones expresas anunciadas por Trump sobre la captura de Maduro es que gestionará el país hasta que se "produzca la transición adecuada" de poder. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ya ha puesto en marcha los mecanismos legales para que la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, asuma la jefatura del Estado ante una "ausencia forzosa" del presidente.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades, inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela", ha exigido la magistrada del TSJ Tania D'Amelio. Sin embargo, Rodríguez aún no ha aceptado esta decisión.

En cuanto a la líder opositora, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, Trump ha manifestado sus dudas sobre sus capacidades de dirigir a la población: "Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país".

No obstante, Machado ha compartido en redes sociales una carta en la que señala al candidato opositor Edmundo González Urrutia como "legítimo presidente" y afirma que debe "asumir de inmediato su mandato constitucional".

¿QUÉ BUSCA TRUMP?

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha resaltado que la incursión del ejército de Washington está motivada por el "narcoterrorismo" y por la necesidad de frenar "el flujo de bandas y violencia" hacia Estados Unidos. Además, ha afirmado que Trump "va totalmente en serio sobre recuperar el petróleo que fue robado" al país.

Trump ha detallado que las empresas petroleras se harán cargo de la reconstrucción de la infraestructura petrolera en Venezuela y ha insistido en acusar al Gobierno de Caracas de "apoderarse y robar petróleo y activos estadounidenses" que le han costado a la Casa Blanca "miles y miles de millones de dólares" en "uno de los mayores robos de propiedad en la historia de Estados Unidos".