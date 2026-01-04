Cómo hacer una taza de chocolate perfecto: espesa, sin grumos y con un sabor delicioso

Cómo hacer una taza de chocolate perfecto - YULIA KHLEBNIKOVA - UNSPLASH

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El chocolate con churros o con Roscón de Reyes son protagonistas indiscutibles del 6 de enero. Con la ilusión de los regalos y el ritual de compartir un roscón entre familiares o amigos, preparar un buen café y disfrutar de una taza de chocolate de calidad se convierten en prioridades ese día. Algunos optan por comprar el chocolate en caja por su comodidad, pero otros optarán por preparar un chocolate más especial el Día de los Reyes Magos y hacerlo desde cero.

LOS PASOS FUNDAMENTALES

Los ingredientes base para un buen chocolate consisten en leche entera, chocolate negro para postres, azúcar y maicena, auque se pueden añadir algunos retoques para darle un sabor especial. La clave está en empezar la mezcla en frío: se debe verter una cucharada de maicena (entre 10 y 15 gramos aproximadamente) en un cuenco con 200 mililitros de leche fría y mezclar hasta que no queden grumos.

En un cazo aparte, se mezcla 800 mililitros de leche entera con azúcar, entre 20 y 40 gramos, ajustable según el dulzor deseado, a fuego medio, hasta que empiece a humear o burbujear. Una vez que se haya asegurado que la mezcla no hierva de forma intensa, se añade entre 230 y 260 gramos de chocolate negro para postre (o especial de la taza) y se remueve hasta su disolución. Se recomienda utilizar una cuchara de madera o una varilla y no dejar de remover hasta que esté totalmente emulsionado.

Después, se vierte poco a poco el contenido del cuenco con leche fría y maicena al chocolate, sin dejar de remover y manteniendo el fuego medio o bajo. Se debe seguir mezclando hasta que se convierta en una crema ligera que irá espesándose mientras se enfría.

¿Cómo saber si el chocolate está en su punto? Se puede pasar una cuchara por la mezcla: si el chocolate "cubre" el dorso bien, está listo. Una vez alcanzada esta textura, se retira el chocolate del fuego, se deja reposar entre dos y tres minutos y se sirve.

TRUCOS PARA UN CHOCOLATE INMEJORABLE

El churrero barcelonés, Juan Alpuente, ha explicado en un vídeo de Youtube del canal La Cocina de un Pirata un truco clave para hacer el chocolate perfecto. Según Alpuente, se debe mantener la cuchara o varilla recta al sumergirla: "Si se mantiene, está perfecto".

Otros trucos dependen de la textura deseada del chocolate. Si se busca una bebida más espesa, se puede añadir maicena hasta llegar a los 15 gramos por litro o se puede cocer la mezcla durante más tiempo a fuego lento, removiendo constantemente. Para evitar la formación de grumos, es fundamental disolver bien la maicena en leche fría, añadirla de forma lenta a la mezcla de chocolate y, en el caso de que se necesite mientras se remueve, dar un golpe fuerte de varilla o cuchara.

Si se prefiere un sabor intenso, se recomienda utilizar un chocolate con un 70% de intensidad y añadir cacao puro a la mezcla, aproximadamente 10 gramos de cacao por cada 500 mililitros de leche. Además, se puede añadir una pizca de sal a la mezcla, un toque de canela o trozos de piel de naranja para adaptar el sabor al gusto personal.