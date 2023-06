Maluma revela en 'El Hormiguero' lo complicado que fue actuar con Madonna

MADRID, 27 Jun. (CHANCE) -

En medio de una gran expectación, Maluma ha vuelto a España para promocionar 'Coco Loco', su nuevo tema con el que se subirá a los escenarios de nuestro país en su gira europea. Durante su entrevista en 'El Hormiguero' el cantante ha mostrado su lado más sincero y divertido contándole a Pablo Motos en que se ha basado su impresionante cambio físico.

El cantante sorprendía hace unas semanas al publicar imágenes del antes y el después de su impactante cambio físico. "Como todo lo que me gusta, pero calculo bien las porciones. No tomo azúcar, el azúcar lo cancelé, los carbohidratos apenas y mucha proteína" le ha explicado a Motos durante la entrevista. "Voy todos los días al gimnasio, más que por el físico, por la mente. Eso trabaja a otro ritmo cuando uno está comprometido con uno mismo, con el ser, con el espíritu, con la mente y con el cuerpo. A eso lo llamaría yo fit, a tener un balance" ha confesado.

Convertido en uno de los cantantes más reconocidos a nivel internacional, Maluma ha demostrado que es un hombre humilde, tanto es así quee ha afirmado que su rancho en Medellín es su lugar favorito del mundo: "Me gusta untarme de mierda, allí soy feliz". Hace unas semanas que el colombiano tuvo la oportunidad de visitar el criadero de caballos de Sergio Ramos, que le regaló un hijo del campeón del mundo Yucatán al que llama 'Horizonte'. "Gracias a él es que tengo un hijo del campeón del mundo. Nunca me había tocado vivir el proceso de un potro, pero a Horizonte lo he visto crecer desde chiquito. Es de mis potros favoritos" le explicaba a sus fans desde el plató de 'El Hormiguero'.

En cuanto a su comentada actuación con la gran Madonna, el colombiano no ha dudado en reconocer públicamente que le costó mucho conseguir su presencia en el escenario. "Ocho días antes del concierto, me canceló. Me dijo que no podía ir porque tenía compromisos personales, que tenía que ir a hacer cosas con su familia. Yo casi me muero, casi me desmayo" ha explicado ante la mirada antenta de Pablo Motos. "Le dije, 'Tú eres la diosa, pero no me puedes dejar mal'. Le rogué, literalmente", reconoció el colombiano que acabó acogiendo a Madonna y todo su equipo en su propia casa. "Todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia. Me dio alegría que ella disfrutase ese momento conmigo" ha reconocido el intérprete de 'Coco Loco'.