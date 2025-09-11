Mar Flores contesta a Lequio desde 'Y ahora Sonsoles': "A lo mejor tiene que pasar por terapia"

MADRID, 11 Sep. (CHANCE) -

Mar Flores continúa con la promoción de sus memorias, 'Mar en calma'. Tras su entrevista en 'El Hormiguero', la modelo ha acudido este jueves, 11 de septiembre, a 'Y ahora Sonsoles' y allí ha desvelado que "estoy viviendo un momento que nunca pensé que viviría".

Tras las críticas recibidas, Mar ha asegurado que "cuando estás en paz, has pasado por procesos de dolor, de no rencor y de perdón" consigues que no te afecte lo que dicen de ti. De hecho, ha desvelado que "mis hermanas me han llamado esta mañana y me han dicho 'mira la que se ha montado' y les he dicho que estén tranquilas, que hemos pasado por momentos peores".

En ese aspecto, la modelo está "tranquila" y ha dejado claro que no sabe "lo que están diciendo porque no me importa, pero que no digan que lo que yo he escrito no es la verdad... pero si lo dicen, también me da igual" y les ha mandado un mensaje: "A lo mejor ellos están incómodos con el papel que desempeñaron en mi vida".

La modelo ha confesado que envió el libro antes de publicarse "a varias personas queridas", entre ellas a "mi hijo mayor, Carlo, le dije 'si no quieres leerlo, no pasa nada, pero me gustaría que lo hicieras porque sales'".

Eso sí, Mar no sabe qué le ha parecido a su hijo las memorias porque "no hemos hablado", pero sí que le hizo una advertencia cuando se lo dio y le dijo que "'en el libro no critico a nadie', pero hay unos sucesos que han ocurrido y sale tu padre, pero es que es inevitable".

Sobre el joven ha asegurado que es "la primera mayor alegría que tengo en mi vida y la segunda también se llama Carlo, que es mi nieto". De hecho, ha aclarado que "es muy importante respetar sus tiempos porque a veces no están preparados" y por eso quizás ahora han podido recuperar la relación.

Además, Mar ha querido aclarar la referencia que hace al karma en sus memorias explicando que en una de las frases que lo menciona "termino diciendo 'no se lo deseo a nadie', es importante que se lea la frase entera" porque ha tenido demasiada repercusión algo que ella no ha querido decir.

En cuanto al terreno sentimental, la modelo ha asegurado que "por amor me he movido siempre, pero mi amor no tiene precio" y ha reconocido haber "tenido relaciones sentimentales también con personas que no tenían dinero o que tenían igual que yo".

MAR FLORES SE DIO CUENTA ESTANDO EMBARAZADA DE CARLO QUE SU MATRIMONIO CON COSTANZIA HABÍA SIDO UNA EQUIVOCACIÓN

Sobre Carlo Costanzia, ha desvelado que su relación con él se acaba cuando estando embarazada "me doy cuenta que me he equivocado" y no ha querido entrar en detalles... Además, le hubiera gustado no nombrarle en sus memorias, pero "afortunada y desafortunadamente es una persona de la que he aprendido mucho".

Mar se ha removido al recordar cómo vivió los meses en los que el empresario se llevó a su hijo Carlo a Italia y, emocionada, ha explicado que "de alguna manera uno se crea una serie de trajes que te los pones para mostrar tu mejor versión", pero en esos momentos "me estaba muriendo", ha confesado.

Sin querer entrar a definir al padre de su primer hijo, sí que ha relatado que "una de las peores cosas que me ha pasado en la vida es comprobar que las amenazas de Carlo padre se cumplían después" y ha dado a entender que fueron muy duras: "Hay personas que dicen 'te voy a quitar a tu hijo' y te lo quitan o te dicen 'voy a hacer que seas la más puta de este país' y lo hacen". Sin embargo, está tranquila porque "las personas se definen solas".

Y de Costanzia se ha ido a Fernando Fernández Tapias, el hombre que le ayudó a recuperar a su hijo, al igual que Alessandro Lequio: "Primero fue Fernando y después Lequio, que me dijo dónde estaba" y se ha quedado muy sorprendida al conocer que el colaborador ahora niega haberla ayudado.

"ALESSANDRO NO SE HA PORTADO BIEN CONMIGO"

"Alessandro no se merece un piropo de mi parte porque no se ha portado bien conmigo, lo sabe todo el mundo... ¿que dice que no lo ha hecho? pues perfecto, pero tengo todo guardado, antes había cintas de contestador automático, tengo cartas de Lequio pidiéndome perdón, documentación", ha advertido la modelo.

Pese a lo que se ha dicho, Mar ha hecho hincapié en que no estuvo nunca "a la vez" con Tapias y Lequio, sin embargo es algo que han contado porque "les interesaba contar estas historias y ganar dinero en televisión". Además, "no es verdad" que ella participase en el robado con Lequio en Roma porque "yo no vivo de eso" y "si yo hubiera necesitado dinero le hubiese pedido dinero a Fernando".

"A veces me pregunto cómo he tenido la entereza para soportar esto y un día peté. Le di un susto a mi familia", ha relatado la invitada al tratar el ingreso que tuvo tras la publicación de sus fotografías con Alessandro en Interviú.

MAR FLORES, A ANA OBREGÓN: "ESTÁ MUY BIEN DEFENDER AL PADRE DE TU HIJO, PERO NO MACHACANDO A UNA MUJER"

También ha tenido palabras para Ana Obregón, quien acudió a la fiesta que hizo Coto Matamoros en contra de Mar y prefiere "pensar que no me insultó" y si fue a esa fiesta "sería porque quería apoyar a Lequio y está muy bien defender al padre de tu hijo, pero no machacando a una mujer". Precisamente para Lequio ha tenido un mensaje porque después de verle en los platós de televisión ha llegado a la conclusión de que "a lo mejor tiene que pasar por una terapia para quitarse esa agresividad que tiene hacia la mujer".

De Cayetano Martínez de Irujo ha asegurado que fue "una historia de amor con dos personas conocidas" y a la que recuerda con "mucho cariño y mucho amor en su momento" y le desea "lo mejor" porque quiere que "disfrute de su vida, del amor que ha encontrado y de su familia".

Sin embargo, al escuchar las declaraciones que ha hecho el jinete esta semana asegurando que es una mentirosa, Mar ha exclamado "¡Qué pena!" porque "yo tengo un buen recuerdo, pero a lo mejor se le han olvidado ciertas cosas".

Su etapa sentimental la ha terminado hablando de Javier Merino, el hombre con el que ha sido "súper feliz" y con el que consiguió acabar su relación "con mucho amor" debido al bienestar de sus hijos.

Sonsoles le ha preguntado también por la conversación que tuvo con Alejandra Rubio y su hijo cuando sabe que van a ser padres. Mar ha desvelado que lo que más le preocupaba era que "mi nieto iba a nacer en las mismas condiciones que Carlo". Tuvieron una conversación "magnífica" y afortunadamente ellos están protegiendo a su nieto desde el primer día.