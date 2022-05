Mario Vaquerizo se moja sobre la participación de Nacho Palau en 'Supervivientes 2022'

MADRID, 15 May. (CHANCE) -

De todos es sabido que Belén Esteban no está pasando por su mejor momento desde que se rompiese en el plató de 'Sálvame' la tibia y el peroné. Algo que nadie esperaba y que le ha producido a la colaboradora un tremendo dolor, además de una operación de lo más complicada. Eso sí, la gente que la quiere, como su marido Miguel, no se ha separado ni un solo momento de su lado y son muchos los personajes públicos que han aprovechado las cámaras para mandarle un mensaje cargado de amor.

Es el caso de Mario Vaquerizo, quien nos ha reconocido el mal momento que está atravesando Belén Esteban: "no he mandado ningún mensaje a Belén porque conozco a Belén, sí que tengo una relación más íntima con ella y sé que cuando Belén nos quiere hablar, habla" y añade: "Ha sido una putada, ha sido de la forma más tonta, son accidentes laborales que nos pueden pasar a todos. A mí me pasó un día que me caí de un escenario y luego el hombro me repercutió y no es por imprudencia ni por nada, la vida es así".

Del fallecimiento de Jesús Mariñas, Mario también nos quiso hablar abiertamente: "qué vamos a decir de Mariñas, un maestro de la prensa rosa de toda la vida, un gran cronista. Su marido seguirá pensando en él, sobre todo la gente que tuvo la suerte de conocer más en profundidad a Mariñas, yo hablo desde el punto de vista de fan y periodista antropólogo. Hizo muy buena labor, yo me niego a hablar de Mariñas en pasado, hay que pensar siempre en presente".

Si le preguntan por el paso de Nacho Palau por 'Supervivientes', comenta: "lo estoy viendo, un chico muy educado, no conozco a Nacho Palau, yo conozco a Miguel, pero creo que está siendo una persona muy educada, muy discreta, tampoco tiene por qué ser ordinario. Creo que 'Supervivientes' tiene que ser un concurso en el que se fomente la competitividad sana".

Aunque Mario ya tiene a su ganadora de este año que casualmente ha sido la primera expulsada: "me gusta estar en el mundo, quiero que todo el mundo esté bien, me ha dado mucha pena que se vaya Charo, el discurso final que hizo Charo fue de tanta integridad y educación, tan de señora que, desde aquí Charo, chapó. Para mí has sido ganadora, te entiendo a ti, una retirada a tiempo es mucho mejor que acabar mal. Eso demuestra lo grande que es, para mí es mi ganadora, es la señora más total que ha habido en supervivientes".

Por su parte, Vaquerizo nos asegura que no se ve capaz de vivir la experiencia de 'Supervivientes': "muchas veces me lo han ofrecido y yo no soy tan valiente como han sido estas personas, no soy tan valiente como Kiko de asumir unas adversidades, no solamente emocionales, también climatológicas, unas adversidades que son muy jodidas. Todo el mundo que va a supervivientes para mí merece un respeto porque yo no tengo los huevos de ir allí".