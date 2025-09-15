Marta Peñate acepta casarse con Tony Spina en 'Supervivientes' pero Oriana Marzoli empaña el momento

MADRID, 15 Sep. (CHANCE) -

Más enamorados que nunca, Marta Peñate y Tony Spina están sobrellevando de la mejor forma posible su separación desde que comenzó el concurso de 'Supervivientes All Stars' en el que el italiano está participando. Aprovechando cada momento para mandarse mensajes de amor, en esta ocasión era Marta la que aceptaba una futura inivitación del programa para casarse con Tony durante el concurso.

Con una gran sonrisa en el rostro que no podía ocultar, Marta solo ponía una condición a la propuesta de Sandra Barneda: "Yo me caso en Honduras, pero no con un paripé, si me casáis allí, que lo pueda convalidar en España". Con el sentido del humor que le caracteriza, Marta también matizaba: "Pero lo pagáis todo vosotros, yo le digo a mi familia que se conecte y que vea la boda en directo".

Lo que parecía ser un momento de lo más especial para Marta terminaba por enturbiarse por la presencia en plató de Oriana Marzoli a la que también invitaba a la posible boda "si de verdad le apetece". Ante estas palabras, la ex pareja y actual pareja de Tony se enzarzaban en una fuerte discusión por el intercambio de insultos que han tenido a través de las redes sociales debido a la enemistad que comparten. "Hace poco dijo que yo era una fracasada por hacer realities con más de 30 años. Él que tiene 38 debería de estar fuera porque si no es un fracasado, si es coherente" explicaba Oriana sobre los motivos por los que está enfadada con el que fuera su pareja. "Soy una persona muy crítica y aquí siempre he criticado a la gente cuando ha estado mal. El martes estuvo mal, pero mi pareja es muy buena persona, es el mejor hombre que he conocido, por eso estoy con él. Y le va a demostrar a todo el mundo que vale la pena" sentenciaba Marta en defensa de su pareja.