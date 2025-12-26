Olga Moreno rompe su silencio y alimenta los rumores de crisis con Agustín Etienne: "No nos entendemos"

MADRID, 26 Dic. (CHANCE) -

Olga Moreno encendía todas las alarmas sobre una posible crisis con Agustín Etienne hace unos días al romperse en directo en 'El tiempo justo' cuando, después de que Joaquín Prat le comentase que la veía muy seria, rompía a llorar desconsolada. Lejos de confirmar o negar si sus lágrimas tenían algo que ver con la relación sentimental que mantiene desde 2022 con su representante, la exmujer de Antonio David Flores se limitaba a confesar que había tenido "un día malo", y las especulaciones no tardaban en surgir.

Y aunque apenas 72 horas después reaparecía junto al argentino, y Gloria Camila y Rocío Flores justificaban que Olga está sensible por las Navidades debido a la ausencia de su madre -Rosa Obrero, fallecida en junio de 2024 tras una larga enfermedad-, muchos siguen apostando porque la historia de amor de la andaluza y su pareja pende de un hilo.

Tras una semana 'desaparecida' en la que no ha vuelto al programa en el que colabora habitualmente, 'El tiempo justo' -donde no están precisamente contentos con la colaboradora después de decir que algunos de sus compañeros como Alexia Rivas o Leticia Requejo son "un cero a la izquierda en su vida" como para opinar de su relación con Agustín- Olga reaparecerá esta noche en el plató de '¡De Viernes!' para aclarar si hay o no ruptura con su representante.

Todavía quedan horas para escuchar a la ex de Antonio David, pero en el avance que ha emitido Mediaset ha dejado entrever que sus lágrimas sí son por Etienne, ya que de nuevo llorando desconsolada ha confesado que "no nos entendemos. Él quiere unas cosas y yo quiero otras", por lo que todo apunta a que no está siendo un buen momento a nivel personal para ella.