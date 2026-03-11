Paola Olmedo se sincera sobre su separación de José María Almoguera y responde a una posible reconciliación

Paola Olmedo - TELECINCO.ES

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Paola Olmedo ha arrancado 'Supervivientes 2026' dispuesta a que el público la conozca realmente al margen de su separación de José María Almoguera, y de las polémicas que ha protagonizado con el clan Campos desde que decidió poner punto y final a su matrimonio con el hijo de Carmen Borrego hace justo dos años, precisamente cuando su entonces suegra se encontraba concursando en el reality.

De ahí que no haya dudado en abrir su corazón con su compañero Gerard Arias cuando éste le ha preguntado por sus tres hijos, que como ha revelado son cada uno de padres diferentes: "He tenido tres parejas. El primero es solo mío. Me quedé embarazada muy joven y me vine para aquí desde Uruguay. El segundo hijo fue con Adrián, y la verdad que bien, siempre he tenido una buena relación". "Yo quiero lo mejor para él, pero soy una persona muy cuadriculada y con 20 años hacía cosas que ya con 30 pues no haces" ha explicado sobre los motivos de su ruptura con el padre de su hijo mediano.

Sobre el pequeño, fruto de su relación con Almoguera, Paola ha hablado sin ocultar su orgullo, confesando que es "el niño más bonito, más bueno, más dulce". Confirmando que mientras esté en los Cayos Cochinos el pequeño -que está a punto de cumplir 3 años- se ha quedado con el nieto de María Teresa Campos, la manicurista ha explicado que "soy de las que piensa que los hijos tienen que tener a su padre y madre". "El niño no lo va a sufrir nunca, ni tema familia, ni de un lado ni del otro", ha asegurado convencida de que sus diferencias con el tertuliano no van a afectar a su hijo.

Gerard ha querido saber la razón de su separación y, aunque no ha entrado en detalles, la uruguaya sí ha confesado que "ha habido muchos problemas, pero más internos que externos". De ahí que tenga claro que no hay posibilidades de reconciliación con José María: "No. Soy de las que piensa que lo que no ha funcionado ya, no va a funcionar más", ha sentenciado, apuntando que cree que la gente no cambia.