Pelayo Díaz, muy sincero sobre la participación de Anabel Pantoja en 'Bailando con las Estrellas'

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -

Después de un verano muy especial en el que el estilista ha vuelto a decir 'sí, quiero' a una propuesta de matrimonio, esta vez de su actual pareja Gal Marom, Pelayo Díaz comienza un nuevo proyecto profesional en televisión como jurado del programa 'Bailando con las Estrellas'. En esta ocasión el 'influencer' acudió al Festival de Vitoria para la presentación del programa y lo hizo feliz de poder participar en este proyecto en el que coincidirá con rostros conocidos como Anabel Pantoja.

"La conozco personalmente, pero no somos amigos, pero siempre que la veo en algún lugar, en alguna boda, en algún evento, veo que se lo pasa genial y a mí eso es lo que me encanta de la gente, que se lo pase bien, que no esté pendiente de ver comentarios, que supongo que le afectarán los comentarios y tendrán sus días" reconocía Pelayo sobre la participación de Anabel en el programa en el que él ejerce de jurado. Sobre esta faceta suya como 'juez' que ya le vimos en el pasado en proyectos relacionados con la moda, Pelayo explica: "La palabra juez, jurado, juzgar, son adjetivos con los que yo no me identifico nada, cada uno tiene que hacer lo que quiera con sus circunstancias o lo que pueda, que ya es bastante".

Feliz de comprometerse de nuevo, Pelayo bromeaba sobre lo que espera de esta nueva boda: "Que sea la última". Tan solo unas semanas después de haber hecho público ese compromiso, el ex concursante de 'Supervivientes' reconocía que aún no ha empezado con los preparativos: "No he empezado nada todavía pero os iréis enterando".