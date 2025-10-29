El privilegio clave del último líder en la final de 'Supervivientes All Stars' tras un juego "criminal"

MADRID, 29 Oct. (CHANCE) -

Trepidante semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025' que, en una gala marcada por el temporal de lluvia y vientos huracanados que están soportando los concursantes desde hace varios días y que está convirtiendo sus últimos días en Honduras en una auténtica pesadilla, ha vivido la expulsión sorpresa de Adara Molinero.

Aunque los supervivientes creían que llegarían juntos a la gran final, Jorge Javier Vázquez les anunciaba al principio de la noche que uno de los dos nominados -la 'reina de los realities', o Rubén Torres- tendrían que decir adiós a la aventura a solo 48 horas de que ésta llegue a su fin después de dos meses tan intensos como complicados.

La elegida por la audiencia para abandonar el 'All Stars' y quedarse sin la posibilidad de optar a los 50.000 euros de premio, Adara, convirtiendo al bombero en finalista junto a Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina, y Jessica Bueno. Una expulsión que la ex de Gianmarco Onestini, Rodri Fuertes, o Hugo Sierra afrontaba entre lágrimas, confesando su "orgullo por no haber abandonado": Muchísimas gracias al programa por la oportunidad, todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, esta era mi segunda oportunidad y lloro de alegría, me voy feliz" aseguraba muy emocionada.

Tras el adiós de Adara llegaba el momento de disputar el que probablemente sea el juego de líder más decisivo de toda la edición, ya que el vencedor partiría en la gran final con una ventaja clave respecto a sus compañeros que podría marcar la diferencia.

Una durísima prueba en la que los finalistas han tenido que aguantar sobre una estructura inclinada sobre el mar con escasos apoyos para las manos y los pies, teniendo que cambiar la postura a medida que Laura Madrueño se lo indicaba, haciéndose con el collar de líder el que más tiempo soportarse en la base.

La primera en caer al agua tras 2 minutos y 26 segundos "interminables", Jessica, antes de que la presentadora complicase todavía más el juego al mandarles subir un escanlón, reconociendo que "es una tortura". Lejos de rendirse, Torres, Miri y Tony han protagonizado un duelo agónico y "criminal" -en palabras de Madrueño- en una prueba histótica en la que el bombero era el siguiente en 'rendirse' a los 12 minutos con un dolor insoportable.

Segundos después el marido de Marta Peñate era eliminado por haberse colocado mal sobre la plataforma incumpliendo las reglas del juego, convirtiendo automáticamente a la 'amiga entrañable' de Froilán en la ganadora del último juego de líder de la edición. Una victoria importantísima, ya que como ha anunciado Jorge Javier, Miri "se librará del primer televoto" en la gran final de este jueves, garantizándose una 'medalla' en el podium de honor de los finalistas.