MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Lejos de esconder su historia de amor, Risto Mejide y Laia Grassi le dan rienda suelta a la química que existe entre ellos. En esta ocasión Risto ha realizado su entrevista más personal y especial en 'Viajando con Chester' donde su actual pareja, Laia Grassi, acudía para hablar de su profesión como experta en IA. "Yo lo que haría seria quitarme de encima el elefante de la habitación y contarle, también por un ejercicio de transparencia, a todos los espectadores del 'Chester' cómo hemos llegado tú y yo aquí y por qué estás tú aquí" comenzada pidiéndole Risto a su invitada.

En los primeros segundos de programa, la pareja ya demostraba ante los espectadores que su relación pasa por su momento más especial hablando sin tapujos sobre sus inicios. "Intuía que si tú y yo nos sentábamos en un sofá, no sé que podía pasar por mi cabeza. Entonces pensé que mejor fuera líos. Pero el equipo continuó hablando contigo sin yo saberlo cerrando tu intervención. Cuando me enteré, quedamos para tomar un café, luego para comer... Coincidimos en Barcelona para cenar y ahí pasó lo que yo ya me imaginaba que pasaría. Yo salí absolutamente flasheado" continuaba contando Risto sobre sus primeros encuentros.

Por su parte, Laia también mostraba su lado más sincero ante la cámara y reconocía que ya se había interesado por Risto en el pasado: "Digamos que en cuanto supe de ti hace muchos años, me llamaste mucho la atención por lo que estabas haciendo y cómo estabas cambiando las cosas en el mundo de la comunicación. Cuando hablamos de quedar, de hablar, de hacer un café, sabía que iba a salir algo, pero no sabía el qué" revelaba. "Tampoco me esperaba lo que ha salido, la verdad. Es que en cuanto estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió. Y todo ha cambiado y sigue cambiando" sentenciaba sobre el momento que están viviendo comom pareja.

Antes de acabar la entrevista, Risto le quería hacer una última pregunta de lo más especial a la IA: "¿Como hacer feliz a Laia Grassi?". Ante esta incógnita, la IA respondía: "No esperes que te suelte una receta aquí en directo de algo que es cosa vuestra". Sorprendido, Risto mostraba su desilusión con esta respuesta que para él era la más importante de la noche: "Le he preguntado lo más importante para mí y ha sido incapaz".