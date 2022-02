Rocío Carrasco pone el foco sobre los Mohedano y confiesa qué pensaría Rocío Jurado de su actitud con ella

MADRID, 16 Feb. (CHANCE) -

Tal y como os hemos contado, Rocío Carrasco ha visitado este miércoles 'El programa de AR' para adelantar qué podremos ver en la próxima entrega de 'Montealto: regreso a la casa', que se emitirá este viernes en Telecinco y en la que descubrirá las estancias que nos quedan por ver de la casa de Rocío Jurado de La Moraleja: El despacho, la cocina y el comedor.

Y si la cocina se centrará en Antonio David Flores y los 48 documentos inéditos en los que la chipionera narra de forma descarnada sus vivencias con el padre de sus nietos, el comedor lo hará en la familia "mediática" de Rocío Jurado.

"El comedor es donde ella ha pasado mucho tiempo con su familia y se va a preparar otro documento audiovisual donde van a quedar claras las posturas de la familia no mediática. La familia que ha estado conmigo durante estos 20 años, durante todo el tiempo que la otra familia se ha dedicado a decir cosas que no son y a inventar", ha desvelado Rocío, cargando directamente contra sus familiares mediáticos, como Amador y Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez o Rosa Benito.

"Los Jurado, los Mohedano y los Carrasco no mediáticos han estado conmigo y no han hablado nunca hasta ahora por respeto a mí. Rocío Carrasco no ha estado sola con Fidel Albiac" ha asegurado, explicando que aunque ha estado a una con Fidel, "he tenido a mucha parte de mi familia que no se conocen que han estado ahí, no como el resto".

Por eso, y tal y como ha contado, antes de empezar a rodar la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío' - "otra parte de mi historia para que se llegue a entender porque no tengo relación con mi familia mediática" ha apuntado - fue a Chipiona "para pedirles su aprobación a mi familia no mediática para hacer este nuevo documental". "Y en el comedor se va a ver las posiciones de mi familia", ha añadido.

Sobre qué pensaría su madre, Rocío Jurado, de este asunto, Rocío cree que "si ella estuviera viva seguramente no hubise sucedido nada de lo que se va a narrar y demostrar, pero como no está viva por desgracia lo que va a experimentar cuando lo vea va a ser un dolor para con esa familia mediática, no conmigo". "No hubiesen tenido narices a hacer lo que han hecho conmigo si ella estuviese viva", ha asegurado, dejando claro que no quiere tener ningún tipo de relación con su familia mediática..