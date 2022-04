Rocío Flores y Marta Riesco coinciden en televisión y ponen todas las cartas encima de la mesa

MADRID, 27 Abr. (CHANCE) -

Rocío Flores ha coincidido en plató con Marta Riesco y ambas han tenido que hablar, como no podía ser de otra manera, de la portada del día, que probablemente será la del mes. Olga Moreno ha roto su silencio y lo ha hecho desahogándose como nunca antes la habíamos oído, hablando de su separación con Antonio David Flores y de lo decepcionada que está por cómo ha actuado con ella.

La joven ha comenzado su intervención explicando porqué esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' se ha mostrado nerviosa: "El estado de nervios es porque cuando llego me entero de que había más entrevista, tengo que entrar en plató tomándome varias tilas". Además, ha dejado claro que: "No tengo absolutamente nada en contra de Olga, lo que me ha molestado es que no se me haya comentado que se ha hecho esta entrevista antes del cumpleaños de mi padre. Si yo lo hubiese sabido, le hubiese dicho que no viniera al cumpleaños".

Rocío ha aclarado que lo que no le ha gustado es que Olga se presentase al cumpleaños de su padre habiendo realizado esta entrevista: "El contenido de la entrevista no me ha molestado, es el hecho de no haberme comentado nada. Mi relación con ella es como la he mostrado. Para mí es muy complicado intentar explicar vivencias que tengo" y además ha asegurado que no le va a quitar razón en los temas que la lleva: "En lo que tenga razón del contenido, no se lo voy a quitar. Lo que sí que me ha dolido referente a mí es que a mí me dice una cosa y hoy por la entrevista me he enterado de otra, me ha faltado sinceridad. Me ha faltado un poco de autocrítica".

Y ¡atención! porque ha negado que su padre y Olga no hablasen nunca de separación, ni divorcio: "Mi padre le dice el divorcio a ella, ella en una discusión que tienen en un momento dado, le pide el divorcio. Sí que se ha hablado de divorcio" y ha terminado confesando que: "Estoy decepcionada por la situación en general, con toda la situación global".

Visiblemente cansada, Rocío está molesta con los que siguen insinuando que está manipulada por su padre: "El argumento fácil es el que utiliza todo el mundo: 'Rocío, está manipulada por su padre'. Cuando tengo que hablar, yo lo hago en mi casa, creo que ya lo he demostrado".

Los colaboradores le han preguntado si Olga le ha dicho el motivo por el que no le comenta que ha hecho la entrevista y Rocío ha confesado que sí, pero... no la entiende: "Ella me ha dicho el por qué, pero no lo entiendo. Me ha dicho que no ha encontrado el momento para decírmelo, pero no lo entiendo". Por su parte, Marta Riesco ha asegurado que: "Yo me entero por Joaquin Prat" y asegura que Antonio no le contó el contenido porque: "El día anterior habían pasado cosas bastante complicadas y no me informa para no darme la noche porque ya sabéis que los madrugones...".

En la entrevista hemos podido leer cómo Olga llama a Marta cuando sale la primera portada de ella y Antonio David, pero la reportera no ha querido desvelar el contenido: "Yo es que nunca he contado lo que hablamos en esa conversación, ella que es la que ha dado la exclusiva, la deberían de haber preguntado. Cuando se produce esa llamada, lleva separado de ella tres meses, es decir, cuando me llama ya está separado. No entiendo por qué una mujer que ya está separada llama a otra".

Y es que el programa también ha puesto encima de la mesa que Marta ya le dijo a Rocío que le gustaba su padre y ella lo confirma: "Yo se lo digo a Olga, sí" y añade: "Con la pareja de mi padre tengo una relación cordial, me gustaría aclarar que cuando he tenido que hablar con Marta, lo he hecho. Ella sabe cuál es mi opinión positiva o negativa sobre ella". Además ha dejado claro que Marta no es la culpable de la separación entre su padre y Olga: "No".

Marta por su parte ha dejado claro que: "Esto es una historia de amor de dos personas que ha tenido daños colaterales, yo sé que no he hecho las cosas bien, le pedí perdón a Rocío, pero somos dos personas enamoradas que intentan tirar para adelante". Rocío ha querido dejar claro también que Olga ha hablado de 'los niños' porque es la que vive con ellos: "La persona que convive con David y con Lola es Olga, durante veinte años".