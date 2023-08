Rodolfo Sancho reacciona a la petición de pena de muerte de su hijo: "Está francamente mal, un punto y final"

La portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ha revelado que Rodolfo Sancho está "francamente mal" y aunque viajará a Tailandia para visitar a su hijo en prisión, todavía no se producirá el reencuentro porque el actor, hundido, tendrá que "rearmarse psicológicamente" antes

MADRID, 16 Ago. (CHANCE) -

Una vez concluida la investigación por la muerte de Edwin Arrieta, la policía tailandesa ha ofrecido este martes 15 de agosto una rueda de prensa y, como se preveía, ha acusado a Daniel Sancho del asesinato premeditado del cirujano colombiano. Asegurando que las pruebas son numerosas y sólidas para probar su culpabilidad, y tras revelar que habría apuñalado a su amigo antes de descuartizarlo, han confirmado la petición de pena de muerte para el hijo de Rodolfo Sancho.

Un demoledor golpe para la familia del chef español, como ha revelado su portavoz Carmen Balfagón en 'Fiesta': “Lo han encajado como un punto y final a todo lo que se preveía, el encaje ha sido muy malo. Este tema es muy difícil de vivir desde el punto de vista de la familia”.

Es por ello que ni el actor si la madre de Daniel, Silvia Bronchalo, viajarán por el momento a Tailandia para visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui, donde se prevé que estará en prisión provisional hasta que se celebre el juicio, que se especula con que podría comenzar en septiembre.

"Creo que en algún momento Rodolfo irá, pero tenemos que encontrar el momento" ha apuntado su abogada. Y es que como ha confesado "lo está pasando francamente mal" y tiene que "rearmarse psicológicamente" antes de viajar al país asiático para reencontrarse con su hijo. "No es una situación que nos podamos imaginar" ha añadido.

La esperanza de la familia, conmutar la pena capital por cadena perpetua y que Daniel no sea condenado a muerte por el crimen: "Sabemos que Tailandia nunca ha ejecutado a pena de muerte a una persona que no sea tailandesa, a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel Sancho no sea la excepción a la regla, vamos a confiar y a ver qué pasa" ha explicado Balfagón.