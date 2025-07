Sonsoles Ónega celebra el éxito de 'Y ahora Sonsoles' tras una temporada "difícil"

MADRID, 23 Jul. (CHANCE) -

Sonsoles Ónega se ha despedido este miércoles, 23 de julio, de su audiencia tras finalizar la temporada de 'Y ahora Sonsoles' y al acabar el programa ha reunido a todo el equipo en un conocido local de Madrid para celebrar el éxito rotundo de este año.

Allí, la periodista ha explicado que ahora "toca descansar porque la temporada ha sido difícil" aunque "estamos contentos porque hemos sudado la camiseta y hay que luchar cada día". Eso sí, ha recalcado que ha sido difícil porque "la franja de la tarde ha tenido muchos cambios, ha sido inestable en el resto de cadenas y eso nos ha obligado a estar en alerta toda la temporada".

Después de esta temporada, Sonsoles está "con ganas de descansar y sobre todo de tener perspectiva de tiempo, de estar con mis niños, de leer, escribir y pensar, que son tres cosas que una solo puede hacer sola", algo que sí o sí va a realizar porque ya tiene entre manos sus próximos proyectos.

"Estoy trabajando en el próximo proyecto que, si Dios quiere verá la luz el año que viene junto con la serie de 'Buen día' de 'Las hijas de la criada', que tengo muchas ganas de que se estrene aunque no he visto nada", Ha explicado la comunicadora.

Sonsoles ha reconocido ser una mujer "afortunada" porque "tengo que dar gracias a Dios todas las mañanas de poder hacerlo todo y de hacerlo a gusto, tranquila, con coherencia, con rigor e intentando que el programa tenga piel".

Por último, se le ha comunicado que la periodista Pepa Romero, que será quién le sustituya en sus vacaciones, ha desvelado que le gustaría entrevistar a Rafa Nadal y a la mismísima Reina Letizia y... sorprendida, ha dejado claro que "yo no voy a pedir esa entrevista, que la pida ella" ya que "nunca me lo he planteado".