Tamara Falcó desvela los detalles de su insólita pedida de mano: "A Íñigo le empezó a dar un ataque al corazón"

MADRID, 13 Mar. (CHANCE) -

Tamara Falcó ha vuelto a regalarnos un 'momentazo' en su cita semanal con 'El Hormiguero' mientras la polémica rodea una vez más a Íñigo Onieva al "sacarse de contexto" unas declaraciones suyas al periódico 'El Mundo' promocionando su nuevo negocio, el exclusivo club privado 'Vega', en relación a la nacionalidad de sus socios al reconocer que buscaban "un equilibro entre lo local y lo internacional".

Mientras el empresario ha tomado la palabra para salir al paso de las críticas y aclarar que la comunidad latina es más que bienvenida en su local, la marquesa de Griñón ha echado la vista atrás para recordar divertida cómo fue el 'accidentado' momento en el que su ahora marido le pidió que se casase con ella durante la tertulia -que en esta ocasión trataba sobre las pedidas de mano- con Pablo Motos y sus compañeros Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

"Estábamos haciendo la cena y de repente, empieza a ponerse super nervioso. Se arrodilló, se sacó el anillo y de repente le empezó a dar un ataque al corazón. Se empezó a encontrar fatal, fatal", ha revelado divertida Tamara, relatando cómo Íñigo, cada vez más pálido, le decía 'necesito sentarme'. "No me lo imaginaba así la verdad... Se puso nerviosísimo", ha reconocido entre risas.

"Le tuve que abanicar, le llevé al sofá, estaba como medio blanco... Pero tampoco era para tanto. Yo recuerdo la situación insólita", ha confesado. A la vista está que todo salió a la perfección, y después de que el empresario superase el momento de angustia por pedirle matrimonio a la mujer de su vida, la hija de Isabel Preysler le respondía con un rotundo 'sí' y ahora, a punto de celebrar su tercer aniversario de boda forman una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama nacional.