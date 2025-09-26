Terelu Campos advierte a Mar Flores: "Que no se juegue con mi silencio"

MADRID, 26 Sep. (CHANCE) -

Después del cruce de declaraciones que ha habido en las últimas semanas entre Mar Flores y Terelu Campos, esta última ha vuelto a aparecer en pantalla, en '¡De viernes!' y ha contestado a la modelo después de que esta asegurase que no necesita una foto familiar para demostrar que se quieren.

Desde plató, la madre de Alejandra Rubio ha comentado que "no voy a hablar de ella porque así lo manifestó públicamente, soy una persona muy respetuosa, muchísimo, e intento hacer lo que me piden".

Eso sí, ha asegurado que es también "una persona muy respetable porque yo me he ganado el respeto en mi profesión" y no va a consentir que nadie le falte el respeto.

Además, Terelu ha explicado que "esta no es mi batalla ni mi guerra, no tengo nada que ver en esto y mi hija tampoco" porque "nosotros no existíamos" cuando ocurrieron los hechos entre Mar y Carlo Costanzia padre porque "no éramos amigos, no teníamos ni amigos comunes ni nada de nada, no voy a entrar en ninguna batalla, yo no he escrito ningún libro, no me he sentado en ningún plató y no he hecho ninguna exclusiva".

Por último, la colaboradora de televisión le ha lanzado una advertencia a Mar Flores: "Me piden silencio, yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio", dando entender que si la modelo sigue hablando, ella también lo hará.