Terelu Campos asegura en 'De viernes' que su madre "está dentro de mí, donde siempre estará"

MADRID, 5 Sep. (CHANCE) -

Este viernes se cumplen dos años del triste fallecimiento de María Teresa Campos y Terelu Campos ya advertía por la tarde que no estaba siendo un día fácil para ella al tratarse de una fecha de lo más señalada en el calendario.

Una vez en el plató de 'De viernes', la colaboradora de televisión ha confesado que "una vez que llego aquí, vengo a realizar el trabajo que me ayuda a no pensar" y se mostraba agradecida de poder tener la mente ocupada por lo menos esta noche.

Además, la madre de Alejandra Rubio ha asegurado que su madre "está donde tiene que estar, dentro de mí y donde estará siempre", por lo que "hoy no es un mal día para trabajar, todo lo contrario".

La hermana de Carmen Borrego también ha utilizado sus redes sociales para homenajearla compartiendo con sus seguidores unas imágenes de la veterana comunicadora en diferentes épocas de su vida.