Tony Spina, expulsado de 'Supervivientes All Stars': se queda a las puertas de la final

MADRID, 30 Oct. (CHANCE) -

Tony Spina se ha quedado a las puertas de ser uno de los tres finalistas de 'Supervivientes All Stars'. Jessica Bueno ha sido la primera en recibir el respaldo del público, librándola de la nominación y tras batirse en duelo con Rubén Torres... finalmente se ha quedado con el cuarto puesto en esta edición.

"Permíteme dar las gracias a Cuarzo por contar conmigo, a Mediaset por darme esta oportunidad y a todo el equipo que lo ha pasado quizás más mal que todos nosotros y a ti, Laura", ha dicho el concursante tras despedirse para siempre de la palapa.

Tony ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición, de hecho se daba el 'Sí, quiero' con Marta Peñate en Cayos Cochino pregonándole su amor en directo: "He encontrado de verdad la compañera de mi vida. Tiene lo más importante que es que la admiro, la amo con locura. No necesito nada más".

Un reality donde hemos conocido su faceta más personal al abordar sus ganas de ser padre y de las dificultades a las que tanto él como Marta llevan enfrentándose desde hace años: "Siempre he querido ser padre, mi sueño era replicar un poco la familia que he tenido, yo sé que Marta es el amor de mi vida, no me voy a separar por nada del mundo".

"Me hubiera gustado ser padre joven pero solo quiero ser padre con Marta, es una cosa que me duele por ella, muchas veces se fustiga y no se tiene que fustigar, es una cosa de los dos y si no lo conseguimos, no pasa nada, yo tengo una vida plena con ella. Amo a mi mujer y no necesito nada más", confesaba el concursante.

De esta manera, Tony Spina se despide para siempre de 'Supervivientes' después de demostrar su valía, valentía y fuerza en uno de los concursos más duros de Telecinco.