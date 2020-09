Paloma Cuevas no puede más con la presión. Tras su separación de Enrique Ponce y de que ésta se hiciese pública, no hay día en que los medios de comunicación no hablen del tema. La empresaria está muy preocupada por cómo está afectando todo este revuelo todo este revuelo mediático a sus hijas Paloma y Bianca y, al parecer, estaría meditando tomar una drástica decisión.(Fuente: Europa Press y ¡Hola!)