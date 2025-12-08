Bertín Osborne saca la cara por Gaby: "Yo no he dicho que sea interesada porque no lo es"

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Bertín Osborne Asiste A La Celebración Del 80 Cumpleaños De Máximo Valverde, A 14 De Noviembre De 2024, En Sevilla - LEANDRO WASSAUL - Archivo

Bertín Osborne ha dado un golpe en la mesa tan sólo 24 horas después de soplar las velas de su 71 cumpleaños. Tras una intensa semana de informaciones cruzadas en las que la firma del convenio regulador ha estado sobre la mesa y las declaraciones de Gabriela Guillén en su última entrevista en un plató de televisión aún son noticia, el cantante jerezano ha decidido frenar en seco las últimas 'acusaciones' dirigidas hacia la madre de su hijo pequeño.

Ha sido el periodista Aurelio Manzano quien, en el programa 'Fiesta', ha mostrado el audio enviado por Bertín en el que ha querido poner los puntos sobre las íes y sacar la cara por Gaby: "Estoy absolutamente asombrado de lo que se dice en público por compañeros. En este caso Marisa (Martin Blázquez) ayer dijo algo grave porque jamás lo he dicho ni lo pienso", comienza diciendo en un tono tajante.

"Yo no he dicho que Gaby sea interesada o pesetera, yo no lo he comentado, es radicalmente mentira. No sólo jamás lo he dicho, no lo he pensado, porque no lo es. Ni lo he dicho, ni lo he pensado", ha continuado haciendo hincapié en su estima hacia la empresaria y finalizando su speech, dejando claro el motivo de su ausencia en entrevistas. "Por eso no piso un plató, porque luego dicen lo que les da la gana".