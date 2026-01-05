El rey emérito cumple 88 años: Marcadas ausencias y una discreta celebración en Abu Dabi

Día marcado en rojo en el calendario para el Emérito, que en un discreto segundo plano tras el tsunami mediático y familiar que ha provocado la publicación de sus memorias, cumple este lunes 88 años. En esta ocasión, don Juan Carlos ha optado por una celebración íntima en la que una vez más habrá grandes ausencias: las de los Reyes Felipe y Letizia, sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, además de la Reina Sofía, que todavía no ha visitado a su marido en los Emiratos Árabes desde que abandonó España en agosto de 2020.(Fuente: Europa Press y Casa Real)