Tamara Falcó habla por primera vez del legado de su padre

Pocas veces hemos visto a Tamara Falcó sincerarse de esta manera y mucho menos hablando de una manera tan especial sobre su padre. En exclusiva para la revista Hola, habla por primera vez del legado de su progenitor y de lo que significa para ella que le haya dejado el título nobiliario con más valor sentimental, marquesa de Griñón. "No me podía creer que me hubiera dejado el título, me pilló totalmente por sorpresa, mi padre no me lo dijo, pensaba que había escuchado mal", señala Tamara en su entrevista. (Fuente: Europa Press / Hola)