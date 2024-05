La mayor llamarada del ciclo solar no afectará a la Tierra

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Sol emitió el martes 14 de Mayo a las 16.51 UTC la llamarada más grande de su ciclo solar de 11 años, que ahora está llegando a su máxima actividad.

Esta llamarada fue clasificada de clase X8.7. La clase X denota las llamaradas más intensas, mientras que el número proporciona más información sobre su fuerza. En las últimas semanas se han multplicado las llamaradas de alta intensidad, y el 10 de mayo se emitió incluso una alerta de tormenta geomagnética sobre la Tierra que se tradujo en auroras en bajas latitudes.

No obstante, debido a su ubicación es posible que las CME (Emisiones de Masa Coronal) asociadas no tengan ningún impacto geomagnético en la Tierra, según la NASA y la NOAA.

