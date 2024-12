La geoingeniería solar puede salvar 400.000 vidas al años

La geoingeniería solar o modificación de la radiación solar (MRS) es un tipo de ingeniería climática en la que la luz del sol (radiación solar) se reflejaría de vuelta al espacio para limitar o revertir el cambio climático. - PXHERE

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La geoingeniería solar podría salvar hasta 400.000 vidas al año en el mundo mediante una reducción de las muertes atribuibles relacionadas con la temperatura por el cambio climático.

La geoingeniería solar o modificación de la radiación solar (MRS) es un tipo de ingeniería climática en la que la luz del sol (radiación solar) se reflejaría de vuelta al espacio para limitar o revertir el cambio climático.

Un nuevo estudio dirigido por la Georgia Tech School of Public Policy y publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences compara la reducción de los riesgos climáticos de la geoingeniería solar con los riesgos adicionales que implica su uso.

"Este estudio ofrece un primer paso para cuantificar los riesgos y beneficios de la geoingeniería solar y muestra que, para los riesgos que consideramos, el potencial de salvar vidas supera los riesgos directos", dijo en un comunicado el autor principal, el profesor asistente Anthony Harding.

Los investigadores estudiaron una estrategia de mitigación del cambio climático llamada inyección de aerosol estratosférico (SAI), un tipo de geoingeniería solar que implica rociar pequeñas partículas reflectantes en la atmósfera superior. Luego, esas partículas redirigirían parte de la luz solar al espacio y ayudarían a enfriar la Tierra.

Los autores utilizaron modelos informáticos y datos históricos sobre cómo la temperatura afecta las tasas de mortalidad para ver en qué medida la geoingeniería solar podría afectar las tasas de mortalidad, suponiendo un aumento de 2,5 grados Celsius en la temperatura promedio con respecto a los niveles preindustriales y enfoques similares al cambio climático como se ve en el mundo actualmente.

MUCHAS SE EVITARÍAN EN REGIONES MÁS CÁLIDAS Y POBRES

Descubrieron que enfriar las temperaturas globales en 1 grado Celsius con geoingeniería solar salvaría 400.000 vidas cada año, superando en un factor de 13 las muertes causadas por los riesgos directos para la salud de la geoingeniería solar debido a la contaminación del aire y el agotamiento del ozono. El enfriamiento causado por la geoingeniería solar sería 13 veces mayor que el número de vidas potencialmente perdidas debido a los riesgos conocidos de la geoingeniería solar.

Muchas de esas muertes se evitarían en regiones más cálidas y pobres, señala el estudio. Las regiones más frías y ricas podrían enfrentarse a un aumento de las muertes relacionadas con el frío.

La geoingeniería solar ha generado millones de dólares en financiación y una recomendación oficial a la administración de Estados Unidos para la investigación y el desarrollo de un análisis de riesgo similar al del equipo de Harding. Pero la tecnología también ha generado preocupación, en relación a que existe demasiado riesgo ambiental, ético y geopolítico como para proceder sin mucha más investigación.

Los autores advierten que su estudio es un punto de partida importante para comprender mejor las promesas y los peligros de la geoingeniería solar, pero está lejos de ser una evaluación exhaustiva de los riesgos y beneficios de la tecnología.

Dicen que sus modelos se basan en suposiciones idealizadas sobre la distribución de aerosoles, el crecimiento de la población y los ingresos, y otros factores. Tampoco pueden captar todas las complejidades del mundo real que implicaría la geoingeniería solar.

Señalan que su estudio tampoco aborda todos los riesgos potenciales de la geoingeniería solar, como los posibles impactos en los ecosistemas, la política global o la posibilidad de que los gobiernos dependan de la tecnología para retrasar los recortes de emisiones políticamente difíciles.

Aún así, dicen los investigadores, el estudio sugiere que para muchas regiones, la geoingeniería solar bien podría ser más efectiva para salvar vidas que la simple reducción de emisiones y vale la pena mantenerla en la mezcla mientras el mundo busca formas óptimas de enfriar nuestro planeta en calentamiento.

"No existe una solución perfecta para la crisis climática", afirmó Harding. "La geoingeniería solar entraña riesgos, pero también podría aliviar el sufrimiento real, por lo que necesitamos comprender mejor cómo se comparan los riesgos con los beneficios para informar posibles decisiones futuras en torno a esta tecnología".