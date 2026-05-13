Casi 60 candidaturas de 24 nacionalidades optan al Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica 2026

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OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 candidaturas de 24 nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, tercero de los ocho galardones internacionales convocados este año por la Fundación Princesa de Asturias, que alcanzan su XLVI edición, y que se fallará el miércoles 13 de mayo en el hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Las deliberaciones comenzarán el 12 de mayo. El galardón distingue la labor de investigación, descubrimiento o invención en campos como la astronomía y la astrofísica, las ciencias médicas y tecnológicas, las ciencias de la Tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química, así como las disciplinas y técnicas relacionadas.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una cuantía en metálico de 50.000 euros.