La tripulación del Artemis II prepara la última maniobra de retorno para entrar en la atmósfera

Vista captada por la nave espacial Orion durante la misión Artemis II, a 6 de abril de 2026. La misión Artemis II se encuentra ya de vuelta a la Tierra tras haber completado su recorrido alrededor de la Luna, en la que supone una de las fases más críticas - NASA

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los astronautras de la misión Artemis II se preparan para realizar la tercera maniobra de retorno que se producirá a las 20:53 horas de este viernes. Un paso clave para ajustar la trayectoria de la nave espacial Orión y mantener el rumbo de la reentrada.

A las tres de la madrugada de este sábado, se separará del módulo de servicio y dejará al descubierto el escudo término diseñado para soportar los 1.648 grados Celsius que alcanzará al atravesar la atmósfera terrestre, según el plan de regreso que ha informado la NASA en un comunicado, recogido por Europa Press.

Cinco minutos después, realizará una maniobra de elevación del módulo de tripulación de, exactamente, 18 segundos para fijar el ángulo de entrada correcto, ya que, de lo contrario, el habitáculo podría rebotar en la atmósfera. Al filo de las cuatro de la madrugada se espera que se sitúe a 122.244 metros de altura respecto a la superficie de La Tierra, viajando a 35 veces la velocidad del sonido y con 3,9 G de fuerza.

"Este momento marca el primer contacto de la nave con la atmósfera superior y el inicio de un apagón de comunicaciones programado de seis minutos mientras se acumula plasma alrededor de la cápsula", ha explicado la Agencia estadounidense. A casi siete kilómetros de altura desplegarán los paracaídas de frenado para ralentizar y estabilizar la cápsula. Solo un minuto después, a las 4:04 de la madrugada --según prevé el plan de la NASA-- los paracaídas se soltarán y se desplegarán los tres principales hasta reducir la velocidad a 219 k/h.

Tras tres minutos de desaceleración, se espera que Orión complete el amerizaje a 32 km/h en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, tras un viaje de más de un millón de kilómetros. Pero los astronautas Reid Wiseman , Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen no saldrán del módulo hasta dos horas después.

"Equipos de rescate les recogerán, ayudarán a subir a una balsa inflable y, posteriormente, les transportarán en helicóptero hasta el buque USS Murtha donde se les realizarán evaluaciones médicas y dos aeronaves les llevarán hasta el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston (Texas).