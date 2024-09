Space X lanza la misión Polaris para el primer paseo espacial privado

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras 15 días de aplazamientos por motivos meteorológicos, Space X lanzó con éxito este 10 de septiembre su misión Polaris Dawn, con el objetivo de ejecutar la primera caminata espacial privada.

Un cohete Falcon 9 despegò a las 09.24 UTC desde Cabo Cañaveral (Florida) con una nave Dragon comandada por Jared Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4, que también comandó la misión de Inspiration4, primera totalmente civil del mundo al espacio en 2021. Isaacman posee varios récords aéreos mundiales, incluidos dos vuelos de velocidad alrededor del mundo.

Junto a él viajan Scott "Kidd" Poteet como piloto de misión, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y piloto de pruebas; Sarah Gillis, especialista de misión, ingeniera principal de operaciones espaciales en SpaceX, donde es responsable de supervisar el programa de capacitación de astronautas de la empresa; y Anna Menon, especialista de misión y oficial médica, ingeniera principal de operaciones espaciales en SpaceX, donde gestiona el desarrollo de las operaciones de la tripulación y se desempeña en el control de misión como directora de misión y comunicadora de la tripulación.

Catorce minutos después del despegue, la cápsula Dragon se separó de la segunda etapa del Falcon 9 para iniciar su misión orbital.

