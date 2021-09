Regresa la primera misión orbital formada solo por turistas

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Nos encantó el espacio, ¡pero es genial estar en casa!". Fue el comentario del millonario Jared Isaacman, tras volver con sus otros tres compañeros del primer viaje a la órbita terrestre de un grupo formado exclusivamente por turistas.

Los cuatro de la misión Inspiration 4 , comandados por Isaacman, que costeó el vuelo de la nave Crew Dragon de Space X --en parte con fines benéficos-- aterrizaron de manera segura frente a la costa de Florida a las 00.06 UTC, tras tres días en órbita. Un cohete Falcon 9 de SpaceX lanzó con éxito la misión a las 00.02 UTC del 16 de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Junto a Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments y un piloto y aventurero consumado, volaron en la misión la oficial médica Hayley Arceneaux, asistente médica del St. Jude Children's Research Hospital y sobreviviente de cáncer pediátrico; el especialista en misiones Chris Sembroski, veterano de la Fuerza Aérea e ingeniero de datos aeroespaciales; y la piloto de misión Sian Proctor, geocientífica, emprendedora y piloto capacitada. Todos realizaron un entrenamiento esencial para viajar al espacio.

Tras volver a la Tierra, Arceneaux comentó en Twitter que había sido la experiencia más increíble de su vida.

The absolute most incredible experience of my life. Can’t wait to share more with you all! ?? https://t.co/Ptbbsro9OC