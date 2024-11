Los mejores fósiles de dinosaurios no proceden de eventos tipo Pompeya

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La buena preservación de algunos fósiles de dinosaurios, como los de la Formación Yixian del Cretácico en China, se debe a derrumbes de cuevas y acumulación de sedimentos en periodos lluviosos.

Un estudio publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha rebatido así la denominada hipótesis Pompeya, que vinculaba la preservación fósil a erupciones volcánicas de ceniza que sepultaron a los animales y que tuvieron lugar en pulsos a lo largo de aproximadamente un millón de años. El estudio actual utiliza tecnología sofisticada para datar los fósiles en un período compacto de menos de 93.000 años en el que no ocurrió nada en particular.

El estudio está coescrito por Sean Kinney y Clara Chang del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, e investigadores del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing, el Instituto de Paleontología y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias y la Universidad de Princeton.

Cabe recordar que en la década de 1990, quedó claro que la llamada Formación Yixian contenía restos excepcionalmente bien conservados de dinosaurios, aves, mamíferos, insectos, ranas, tortugas y otras criaturas.

A diferencia de los fósiles esqueléticos y a menudo fragmentarios desenterrados en la mayoría de los otros lugares, muchos animales venían completos con órganos internos, plumas, escamas, pelo y contenido estomacal. Sugirió algún tipo de proceso de conservación repentino e inusual en funcionamiento. Los hallazgos incluso incluyeron un mamífero del tamaño de un gato y un dinosaurio pequeño enzarzados en un combate mortal, detenidos en medio de la acción cuando murieron.

Aparecieron los primeros dinosaurios emplumados no aviares conocidos del mundo, algunos tan intactos que los científicos descubrieron los colores de las plumas. Los descubrimientos revolucionaron la paleontología, aclarando la evolución de los dinosaurios emplumados y demostrando sin lugar a dudas que las aves modernas descienden de ellos.

Los fósiles de la Formación Yixian vienen en dos variedades básicas: esqueletos tridimensionales intactos y perfectamente articulados, provenientes de depósitos formados principalmente en la tierra, y cadáveres aplanados pero muy detallados, encontrados en sedimentos lacustres, algunos de los cuales contienen tejidos blandos.

Para determinar la edad de los fósiles, el autor principal del estudio, Scott MacLennan, de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica), analizó diminutos granos de circón, tomados tanto de las rocas circundantes como de los propios fósiles. En ellos, midió las proporciones de uranio radiactivo frente a plomo, utilizando un nuevo método extremadamente preciso llamado espectroscopia de masas de ionización térmica por dilución de isótopos por abrasión química o CA-ID-TIMS. Los fósiles y el material circundante databan de manera uniforme de hace 125,8 millones de años, en un período de menos de 93.000 años, aunque el número exacto no está claro.

Cálculos posteriores demostraron que este período de tiempo contenía tres períodos controlados por variaciones en la órbita de la Tierra, cuando el clima era relativamente húmedo. Esto hizo que los sedimentos se acumularan en lagos y en la tierra mucho más rápido de lo que se había pensado anteriormente. Muchas criaturas muertas fueron enterradas rápidamente y el oxígeno que normalmente impulsaría la descomposición quedó sellado. El efecto de sellado fue más rápido en los lagos, lo que resultó en la preservación de los tejidos blandos.

Los investigadores descartan el vulcanismo por múltiples razones. Algunos estudios previos han sugerido que las criaturas estaban encerradas en lahares, lodos de lodo que se mueven rápidamente y que se desprenden de los volcanes después de las erupciones. Pero los lahares son extremadamente violentos, matiza Olsen, y tienden a destrozar cualquier cosa viva o muerta que encuentren, por lo que esta explicación no funciona.

Otros han dicho que los responsables fueron los flujos piroclásticos (olas de rápido movimiento de ceniza abrasadora y gases venenosos como el Vesubio). Estos fulminaron a los habitantes de Pompeya y luego envolvieron los cuerpos en capas protectoras de material que los preservaron tal como estaban en el momento de la muerte. Incluso cuando los restos se descompusieron, quedaron huecos en las cenizas, con los que los investigadores han hecho moldes de yeso que parecen reales. Los restos están típicamente enroscados en las llamadas posiciones pugilísticas, tortuosamente doblados sobre sí mismos y con las extremidades severamente estiradas, mientras la sangre hervía y los cuerpos se desmoronaban en el calor explosivo. Las víctimas de los incendios modernos exhiben poses similares.

Si bien en la Formación Yixian hay capas de ceniza volcánica, lava e intrusiones de magma, los restos que se encuentran allí no coinciden con los de los desafortunados habitantes de Pompeya. Por un lado, las plumas, el pelaje y todo lo demás seguramente se habrían quemado en un flujo piroclástico. Por otro lado, los dinosaurios y otros animales no están en posiciones de pugilismo; más bien, muchos se encuentran con los brazos y las colas cómodamente envueltas alrededor de sus cuerpos, como si estuvieran durmiendo, tal vez soñando sueños de dinosaurios, cuando la muerte los encontró.

Según los investigadores, la evidencia apunta a derrumbes repentinos de madrigueras. Los núcleos de roca que rodean a los fósiles esqueletizados generalmente consisten en granos gruesos, pero los granos que se encuentran inmediatamente alrededor y dentro de los esqueletos tienden a ser mucho más finos. Los investigadores interpretan esto como que hubo suficiente oxígeno durante un tiempo para que las bacterias o los insectos degradaran al menos la piel y los órganos de los animales, y mientras esto sucedía, los granos finos que había en el material circundante se filtraron preferentemente y llenaron los huecos; los huesos más resistentes a la descomposición permanecieron intactos. Incluso hoy, los derrumbes de madrigueras son una causa común de muerte para aves como los pingüinos, explica Olsen. La batalla congelada en el tiempo entre mamíferos y dinosaurios bien pudo haber sucedido cuando el mamífero invadió la madriguera del dinosaurio para tratar de comérselo a él o a sus crías, matiza.

En cuanto a las causas del derrumbe de las madrigueras, se trata de especulaciones. Una idea: los dinosaurios más grandes (cuyos restos no aparecen aquí, pero que casi con certeza estaban por allí) podrían haber aplastado las madrigueras simplemente al pisarlas. Las épocas excepcionalmente lluviosas podrían haber contribuido a desestabilizar el suelo.

Olsen cree que la Formación Yixian no es única. "Es sólo que no hay otro lugar donde se haya realizado una recolección tan intensa en este tipo de ambiente", declara. China ha tratado de limitar las ventas de fósiles con fines de lucro, pero el mercado sigue prosperando y se están destinando enormes recursos gubernamentales al desarrollo del turismo en torno a los yacimientos de fósiles.